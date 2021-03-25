"Шкірою бігли мурашки": Зінченко – про капітанство в матчі-сенсації Франція – Україна

У середу ввечері на околиці Парижі українські футболісти домоглися одного з найбільш примітних результатів в історії головної команди. На поле "синьо-жовтих" з капітанською пов'язкою вивів Олександр Зінченко. Як ми писали, збірна України обрала нового капітана перед матчем з Францією.
Після гри 24-річний гравець "Манчестер Сіті" в коментарі телеканалам "Футбол" поділився своїми відчуттями.
- Про місію капітана:
"Про пов'язку я скажу тільки одне: мрії потрібні, щоб вони збувалися. Одна з них сьогодні збулася, я цим дуже пишаюся. Були мурашки по шкірі, дуже приємно, я цей день не забуду ніколи".
- Про сам матч з Францією:
"Щодо гри у мене двояке відчуття. З одного боку, результат дуже хороший, але хочеться кращого. Ми грали не за такою схемою, як звикли, але в цілому домоглися того, чого хотіли. План на гру вдався: французи не так багато створили моментів, ми здорово зіграли в обороні.
Наше завдання було не пропустити, але ми знали, що у нас будуть моменти. Розуміли, що їх не буде багато: вичавили максимум і досягли позитивного результату. В кінці вже почали втомлюватися, тренер вчасно почав робити заміни і освіжати гру".
- Про гол господарів:
"Грізманн забив фантастичний гол. Я бачив повтор, він забив з "поза грою". Але в цілому суддівство було на хорошому рівні і претензій ні до кого немає. Всі ми люди, всі ми помиляємося".
- Про майбутні поєдинки:
"Ця нічия буде неважлива, якщо ми не обіграємо Фінляндію. Ми віддали багато сил, щоб домогтися позитивного результату у Франції, тому з повною концентрацією будемо готуватися до наступної гри. У нас є час відновитися, будемо працювати".
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Дивіться огляд матчу Франція – Україна:
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