Шахтар запустив освітній проект у Києві: що вивчають діти

Шахтар розпочав реалізацію освітніх проєктів для школярів Києва. В одній із шкіл столиці України в рамках проєкту Shakhtar Smart відбувся урок з англійської мови з футбольним ухилом

Шахтар провів урок англійської для школярів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Його мета – мотивувати дітей вивчати англійську, показавши на прикладі футболу важливість володіння іноземними мовами у сучасному світі.

Проект є серією уроків для дітей семи-восьми років і проводиться в інтерактивній формі з використанням сучасних методик викладання.

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Методологія побудована на футбольній термінології та її запровадження в ігровому форматі. Також програма Shakhtar Smart передбачає знайомство з основами правильного харчування, фізкультуру з тренером Академії Шахтаря та візит футболіста, говориться на сайті Шахтаря.

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Також Shakhtar Social реалізує у Києві проект Shakhtar STEM. Школярі віком 9-12 років навчаються навичкам програмування з використанням роботів. Наприкінці минулого року одне із таких занять відвідав півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик.

Раніше ми писали, що Шахтар відкрив нові школи у Харкові, Одесі та Житомирі. Shakhtar Football School продовжує розширювати мережу академій "гірників". Нові школи було відкрито ще у трьох містах.