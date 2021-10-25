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Серйозні проблеми: фанати Барселони напали на автомобіль Кумана після поразки в Ель-Класико

25 жовтня, 21:54
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Керівництво каталонського клубу засудило дії вболівальників команди, які атакували авто головного тренера
Рональд Куман
Рональд Куман / Фото: Getty Images

Десятки шанувальників Барселони зібралися біля стадіону "Камп Ноу" після матчу з Реалом (1:2) і спробували зупинити автомобіль з головним тренером Рональдом Куманом. Ми вели онлайн матчу Барселона – Реал на нашому сайті.

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Незадоволені фанати свистіли, вигукували лайки і били по капоту, змушуючи фахівця залишити транспортний засіб. В результаті Куману все ж вдалося виїхати.

"Барселона публічно засуджує жорстокі і зневажливі дії, з якими зіткнувся наш тренер при виїзді з "Камп Ноу . Клуб прийме заходи безпеки і дисциплінарні заходи, щоб подібні події не повторювалися", – йдеться в твіттері каталонського клубу.

Куман програв три перших Ель-Класіко в якості головного тренера Барселони. Цього не відбувалося з тренерами каталонської команди з 1940 року.

Барселона після поразки від Реала опустилася на дев'яте місце в чемпіонаті Іспанії.

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