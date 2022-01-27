З ноги в голову: моторошна травма воротаря Динамо (відео)

Четверговий спаринг київського Динамо з норвезьким Буде-Глімт (1:1) на зборі в Іспанії затьмарила вкрай неприємна травма воротаря української команди Руслана Нещерета.
ВІДЕО ЗІТКНЕННЯ
На 56-й хвилині, перериваючи вихід віч-на-віч форварда Буде-Глімт Лассе Нордаса, Нещерет отримав від норвежця бутсою по голові.
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Після цього зіткнення Руслан, схопившись за голову, впав. Потім після надання допомоги медиків підвівся. Але продовжити гру не зміг.
У Нещерета відкрилася кровотеча з носа, його замінив Георгій Бущан.
Динамо – Буде-Глімт – 1:1
Голи: Вітіньо, 20 – Боніфасе, 38
Динамо (1-й тайм): Бущан, Вівчаренко, Сирота, Біль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вербич, Циганков, Вітіньо.
Динамо (2-й тайм): Нещерет (Бущан, 58), Тимчик, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелєв, 77), Буяльський, де Пена, Циганков (Антюх, 81), Гармаш .
ДИНАМО В ІСПАНІЇ
- Динамо – Атлетіко Пульпіленьо – 4:0
- Динамо – Расінг – 4:0
- Динамо – Реал Мурсія – 3:1
- Динамо – Буде-Глімт – 1:1
Нагадаємо, Нещерет, який став зіркою матчу з Барселоною на Камп Ноу у листопаді 2020-го, тільки недавно повернувся до строю після іншої травми.
Руслан порвав біцепс і чотири місяці не торкався до м'яча.