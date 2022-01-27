С ноги в голову: жуткая травма вратаря Динамо (видео)

Четверговый спарринг киевского Динамо с норвежским Буде-Глимт (1:1) на сборе в Испании омрачила крайне неприятная травма вратаря украинской команды Руслана Нещерета.
ВИДЕО СТОЛКНОВЕНИЯ
На 56-й минуте, прерывая выход один на один форварда Буде-Глимт Лассе Нордаса, Нещерет получил от норвежца бутсой по голове.
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После этого столкновения Руслан, схватившись за голову, упал. Затем после оказания помощи медиков встал. Но игру продолжить не смог.
У Нещерета открылось кровотечение из носа, он был заменен на Георгия Бущана.
Динамо – Буде-Глимт – 1:1
Голы: Витиньо, 20 – Бонифасе, 38
Динамо (1-й тайм): Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо.
Динамо (2-й тайм): Нещерет (Бущан, 58), Тымчик, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх, 81), Гармаш.
ДИНАМО В ИСПАНИИ
- Динамо – Атлетико Пульпиленьо – 4:0
- Динамо – Расинг – 4:0
- Динамо – Реал Мурсия – 3:1
- Динамо – Буде-Глимт – 1:1
Напомним, Нещерет, ставший звездой матча с Барселоной на Камп Ноу в ноябре 2020-го, только недавно вернулся в строй после другой травмы.
Руслан порвал бицепс и четыре месяца не прикасался к мячу.