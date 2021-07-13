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Травма вратаря Динамо: Нещерет рассказал всю правду

Олег Люлька Олег Люлька
13 июля, 15:23
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В 2021-м болельщики еще не видели Руслана в игре – он порвал бицепс и четыре месяца не прикасался к мячу, но через несколько недель должен вернуться в общую группу
Руслан Нещерет
Руслан Нещерет / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

19-летний вратарь Динамо Руслан Нещерет, прошлой осенью ставший звездой матча с Барселоной на Камп Ноу, впервые подробно рассказал о травме, из-за которой болельщики еще не видели его в игре в этом году.

"Травму получил во время разминки перед матчем с Десной, почувствовал боль в руке. Оказалось, что это разрыв бицепса. Поэтому он меня так долго беспокоил. Мне сделали операцию в Мюнхене в апреле. Две недели ходил с лангетой. Затем поехал домой в отпуск и занимался по индивидуальной программе, которую присылал тренер-реабилитолог. А когда вернулся в Киев, уже стал выполнять упражнения, требующие большей выносливости", – цитирует Руслана Нещерета сайт Динамо

"Меня все поддерживали – семья, тренерский штаб, ребята из команды. Очень тяжело было. Целых четыре месяца я, можно сказать, мяч не трогал. Затяжное восстановление, но, думаю, все к лучшему"

"Мне пока нельзя падать. Перед тренировкой нужно обязательно много времени уделять растяжке, делаю растяжку с мячом под контролем Михаила Михайлова. Во время упражнений в группе, когда задействованы вратари, и тренер свободен, он занимается со мной индивидуально"

"Врачи говорят, что еще две-три недели нужно тренироваться индивидуально, после чего уже понемногу втягиваться в общую группу", – добавил Нещерет

Руслан Нещерет
Руслан Нещерет / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее мы писали, что враг Лукашенко забил первый гол за Динамо. Белорусскому нападающему Илье Шкурину, арендованному у московского ЦСКА, понадобилось 10 минут, чтобы открыть счет голам за киевлян.

Смотрите сейвы Нещерета на Камп Ноу

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