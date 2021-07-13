Травма воротаря Динамо: Нещерет розповів усю правду

У 2021-му уболівальники ще не бачили Руслана в грі – він порвав біцепс і чотири місяці не торкався до м'яча, але за кілька тижнів має повернутися до загальної групи

Руслан Нещерет / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

19-річний воротар Динамо Руслан Нещерет, котрий минулої осені став зіркою матчу з Барселоною на Камп Ноу, вперше детально розповів про травму, через яку вболівальники ще не бачили його в грі в цьому році.

"Травми зазнав під час розминки перед матчем з Десною, відчув біль у руці. Виявилося, що це розрив біцепса. Тому він мене так довго турбував. Мені зробили операцію в Мюнхені в квітні. Два тижні ходив з лангетою. Потім поїхав додому у відпустку і займався за індивідуальною програмою, яку надсилав тренер-реабілітолог. А коли повернувся до Києва, вже почав виконувати вправи, що вимагають більшої витривалості", – цитує Руслана Нещерета сайт Динамо

"Мене всі підтримували – сім'я, тренерський штаб, хлопці з команди. Дуже важко було. Чотири місяці я, можна сказати, до м'яча не торкався. Затяжне відновлення, але, гадаю, все на краще"

"Мені поки не можна падати. Перед тренуванням потрібно обов'язково багато часу приділяти розтягуванню, роблю розтягування з м'ячем під контролем Михайла Михайлова. Під час вправ у групі, коли задіяні воротарі, і тренер вільний, він займається зі мною індивідуально"

"Лікарі кажуть, що ще два-три тижні потрібно тренуватися індивідуально, після чого вже потроху втягуватися в загальну групу", – додав Нещерет

Руслан Нещерет / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Раніше ми писали, що ворог Лукашенка забив перший гол за Динамо. Білоруському нападнику Іллі Шкуріну, орендованому у московського ЦСКА, знадобилося 10 хвилин, щоб відкрити лік голам за киян.

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