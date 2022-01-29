Кому дівчинку? Циганков звернувся до вболівальників з незвичним проханням

Під час паузи між закордонними зборами Динамо лідер команди Віктор Циганков вирішив знайти сім'ю для собаки, яка опинилася у нього на перетримці

У Циганкова і його нареченої уже є один ретривер / Фото: Instagram

Нових господарів для дівчинки-ретрівера на ім'я Маї вінгер Динамо Віктор Циганков вирішив пошукати серед своїх підписників.

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"Порода золотистий ретривер, 8-9 років. Зараз у нас на перетримці. Довго була на вулиці і дуже схудла. Нині намагаємося її відновити".

"Ми її обстежили. Вона здорова, енергійна та дуже слухняна. Знає базові команди. За поведінкою видно, що жила у квартирі".

"Хто готовий взяти повністю опіку над нею, напишіть мені, будь ласка. Прекрасна дівчинка чекає на люблячу сім'ю", – написав у себе в сторіз Циганков.

Зазначимо, що у Віктора Циганкова є свій ретривер на прізвисько Лакі. У нього навіть є свій акаунт в Instagram, на який підписані понад три тисячі фоловерів.