Фанатів МЮ побили в кафе польські ультрас перед фіналом Ліги Європи (відео)

Група агресивних ультрас ґданської Лехії напали на вболівальників Манчестер Юнайтед перед вирішальним матчем єврокубка проти іспанського Вільярреала

Вболівальники Манчестер Юнайтед в Польщі / Фото: Reuters

Вболівальники англійського Манчестер Юнайтед постраждали в Ґданську напередодні фінального матчу Ліги Європи з іспанським Вільярреалом. Поєдинок відбудеться сьогодні в Польщі на стадіоні "Ґданськ Арена". Початок зустрічі – о 22:00. Онлайн-трансляція Вільярреал – МЮ доступна на нашому з усіма найцікавішими подробицями.

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Напередодні пізно ввечері на англійських уболівальників напали польські фанати біля бару в Ґданську – повідомляє Weallfollowunited.com. Перед нападом компанія англійців поводилася спокійно – пили пиво і співали пісні. Раптово уболівальників МЮ атакували одягнені у все чорне ультрас ґданської Лехії, а потім боягузливо втекли.

Поляки перевернули в кафе столи і стільці. Троє уболівальників англійської команди отримали травми, але, на щастя, вони виявилися не надто серйозні. Співробітники Манчестер Юнайтед надали допомогу постраждалим під час нападу фанатам команди.

Відзначимо, що сьогодні ввечері на стадіоні в Ґданську чекає близько 2000 уболівальників МЮ. Але більшість із них прилітають сьогодні. Клуб організував чартерні рейси з Манчестера і Лондона для тих, у кого є квитки.

Фанат Манчестер Юнайтед у Польщі / Фото: Reuters

Раніше ми також давали прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи. Аналітики контор упевнені, що Кавані не покине поле без забитого м'яча.

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