Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

МЮ переможе, Кавані – заб'є: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
25 травня, 21:18
Копіювати лінк
Аналітики не вірять, що іспанський клуб зможе скласти конкуренцію англійському гранду. Шанси Вільярреала перемогти в основний час оцінюють всього в 20 відсотків
Едінсон Кавані має найбільші шанси відзначитися в фіналі Ліги Європи
Едінсон Кавані має найбільші шанси відзначитися в фіналі Ліги Європи / Фото: Reuters/Phil Noble

Букмекери вважають Манчестер Юнайтед фаворитом фінального матчу Ліги Європи проти Вільярреала. Головний поєдинок турніру пройде в Ґданьську на "Ґданськ Арені" в середу, 26 травня, початок – о 22:00. Дивитися Вільярреал – МЮ можна на нашому сайті.

Де дивитися фінал Ліги Європи Вільярреал – МЮ

Аналітики оцінили ймовірність результату зустрічі в основний час такими коефіцієнтами: перемога МЮ – 1.80, нічия – 3.60, перемога Вільярреала – 4.80. Якщо перевести коефіцієнти в відсотки, то шанси "Червоних дияволів" здобути перемогу становлять 53 відсотки, в той час як у іспанців – всього 20%.

Проте, якщо зустріч продовжиться додатковим часом, то ситуація зміниться незначно. Коефіцієнт на перемогу Вільярреала (3.05) падає, але і шанси МЮ збільшуються (1.42). У процентному співвідношенні це виглядає наступним чином: 68 проти 32 на користь англійців.

Найімовірнішим рахунком в основний час є перемога МЮ 1:0 (6.60) або нічия 1:1 (6.90). Також імовірним результатом поєдинку вважають перемогу МЮ з рахунком 2:0 (8.20).

В тренді

Що стосується авторів голів, то тут найбільше шансів має відзначитися форвард МЮ Едінсон Кавані – ймовірність голу уругвайця оцінили коефіцієнтом 2.50. Слідом за ним йде його одноклубник Бруну Фернандеш (2.63). Якщо хтось і зможе відзначитися в складі Вільярреала, то, на думку аналітиків, це буде Жерар Морено (2.80).

Дивіться, як команди виходили в фінал Ліги Європи:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти