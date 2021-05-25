МЮ переможе, Кавані – заб'є: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи

Аналітики не вірять, що іспанський клуб зможе скласти конкуренцію англійському гранду. Шанси Вільярреала перемогти в основний час оцінюють всього в 20 відсотків

Едінсон Кавані має найбільші шанси відзначитися в фіналі Ліги Європи / Фото: Reuters/Phil Noble

Букмекери вважають Манчестер Юнайтед фаворитом фінального матчу Ліги Європи проти Вільярреала. Головний поєдинок турніру пройде в Ґданьську на "Ґданськ Арені" в середу, 26 травня, початок – о 22:00. Дивитися Вільярреал – МЮ можна на нашому сайті.

Де дивитися фінал Ліги Європи Вільярреал – МЮ

Аналітики оцінили ймовірність результату зустрічі в основний час такими коефіцієнтами: перемога МЮ – 1.80, нічия – 3.60, перемога Вільярреала – 4.80. Якщо перевести коефіцієнти в відсотки, то шанси "Червоних дияволів" здобути перемогу становлять 53 відсотки, в той час як у іспанців – всього 20%.

Проте, якщо зустріч продовжиться додатковим часом, то ситуація зміниться незначно. Коефіцієнт на перемогу Вільярреала (3.05) падає, але і шанси МЮ збільшуються (1.42). У процентному співвідношенні це виглядає наступним чином: 68 проти 32 на користь англійців.

Найімовірнішим рахунком в основний час є перемога МЮ 1:0 (6.60) або нічия 1:1 (6.90). Також імовірним результатом поєдинку вважають перемогу МЮ з рахунком 2:0 (8.20).

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Що стосується авторів голів, то тут найбільше шансів має відзначитися форвард МЮ Едінсон Кавані – ймовірність голу уругвайця оцінили коефіцієнтом 2.50. Слідом за ним йде його одноклубник Бруну Фернандеш (2.63). Якщо хтось і зможе відзначитися в складі Вільярреала, то, на думку аналітиків, це буде Жерар Морено (2.80).