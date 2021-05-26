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Фанатов МЮ избили в кафе польские ультрас перед финалом Лиги Европы (видео)

Елена Павлова Елена Павлова
26 мая, 18:20
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Группа агрессивных ультрас гданьской Лехии напали на болельщиков Манчестер Юнайтед перед решающим матчем еврокубка против испанского Вильярреала
Болельщики Манчестер Юнайтед в Польше
Болельщики Манчестер Юнайтед в Польше / Фото: Reuters

Болельщики английского Манчестер Юнайтед пострадали в Гданьске накануне финального матча Лиги Европы с испанским Вильярреалом. Поединок состоится сегодня в Польше на стадионе "Гданьск Арена". Начало встречи – в 22:00. Онлайн-трансляция Вильярреал – МЮ доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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Накануне поздно вечером на английских болельщиков напали польские фанаты возле бара в Гданьске – сообщает Weallfollowunited.com. Перед нападением компания англичан вела себя спокойно – пили пиво и пели песни. Внезапно болельщиков МЮ атаковали одетые во все черное ультрас гданьской Лехии, а потом трусливо сбежали.

Поляки перевернули в кафе столы и стулья. Трое болельщиков английской команды получили травмы, но, к счастью, они оказались не слишком серьезные. Сотрудники Манчестер Юнайтед оказали помощь пострадавшим во время нападения фанатам команды.

Отметим, что сегодня вечером на стадионе в Гданьске ожидают порядка 2000 болельщиков МЮ. Но большинство из них прилетают сегодня. Клуб организовал чартерные рейсы из Манчестера и Лондона для тех, у кого есть билеты.

Фанат Манчестер Юнайтед в Польше
Фанат Манчестер Юнайтед в Польше / Фото: Reuters

Ранее мы также давали прогноз букмекеров на финал Лиги Европы. Аналитики контор уверены, что Кавани не покинет поле без забитого мяча.

Смотрите, как Манчестер Юнайтед выбил в полуфинале Рому

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