Барсу поставив на коліна форвард, забракований Блохіним

Каталонська Барселона сенсаційно програла на своєму полі Кадісу 0:1, а героєм матчу став екс-форвард Карпат та Динамо.

Олег Володимирович не помітив талант у Лукаса Переса / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 18 квітня, у 32-му турі Ла Ліги Барселона приймала аутсайдера першості Кадіс. У переможці матчу мало хто сумнівався, але "жовта субмарина" зуміла зробити сюрприз фавориту.

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На 48-й хвилині зустрічі колишній форвард Карпат та Динамо Лукас Перес шокував уболівальників на "Камп Ноу", забивши гол у ворота Барси. Цей м'яч став єдиним у матчі та переможним для Кадіса.

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"Синьо-гранатові" зазнали другої домашньої поразки поспіль. Підопічні Хаві відстають від лідера чемпіонату Іспанії Реала на 15 очок і практично вибувають з чемпіонських перегонів.

А Кадіс завдяки голу екс-карпатівця зумів вибратися із зони вильоту на 16-е місце.

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Ла Ліга. 32-й тур

Барселона – Кадіс – 0:1

Гол: Лукас Перес, 48

ОГЛЯД МАТЧУ

Що стосується героя матчу Лукаса Переса, то він стає справжнім спеціалістом по Барселоні. Іспанець забив уже 4 голи у ворота каталонців у Ла Лізі, більше у чемпіонаті він забивав лише Валенсії – 6 голів. Додамо, що 3 голи Переса із 4 у ворота Барси були забиті на "Камп Ноу".

Нагадаємо, у 2011 – 2014 роках Перес виступав у львівських Карпатах, за які зіграв 51 матч та забив 14 м'ячів. У 2013 році Лукас на правах оренди з правом викупу перейшов до Динамо, але через конфлікт з Олегом Блохіним покинув клуб.

За свою кар'єру іспанський форвард встиг пограти за лондонські Арсенал та Вест Гем, Депортіво, ПАОК.

Лукас Перес / Фото: Getty Images

Сьогодні в Європі відбудуться центральні матчі у чемпіонатах Італії та Англії.