Барсу поставил на колени форвард, забракованный Блохиным

Каталонская Барселона сенсационно проиграла на своем поле Кадису 0:1, а героем матча стал экс-форвард Карпат и Динамо

Олег Владимирович не заметил талант у Лукаса Переса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 18 апреля, в 32-м туре Ла Лиги Барселона принимала аутсайдера первенства Кадис. В победителе матча мало кто сомневался, но "желтая субмарина" сумела преподнести сюрприз фавориту.

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На 48-й минуте встречи бывший форвард Карпат и Динамо Лукас Перес поверг в шок болельщиков на "Камп Ноу", забив гол в ворота Барсы. Этот мяч стал единственным в матче и победным для Кадиса.

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"Сине-гранатовые" потерпели второе домашнее поражение подряд. Подопечные Хави отстают от лидера чемпионата Испании Реала на 15 очков, и практически выбывают из чемпионской гонки.

А Кадис благодаря голу экс-карпатовца сумел выбраться из зоны вылета на 16-место.

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Ла Лига. 32-й тур

Барселона – Кадис – 0:1

Гол: Лукас Перес, 48.

ОБЗОР МАТЧА

Что касается героя матча Лукаса Переса, то он стает настоящим специалистом по Барселоне. Испанец забил уже 4 гола в ворота каталонцев в Ла Лиге, больше в чемпионате он забивал только Валенсии – 6 голов. Добавим, что 3 гола Переса из 4 в ворота Барсы были забиты на "Камп Ноу".

Напомним, в 2011 – 2014 годах Перес выступал в львовских Карпатах, за которые сыграл 51 матч и забил 14 мячей. В 2013 году Лукас на правах аренды с правом выкупа перешел в Динамо, но из-за конфликта с Олегом Блохиным покинул клуб.

За свою карьеру испанский форвард успел поиграть за лондонские Арсенал и Вест Хэм, Депортиво, ПАОК.

Лукас Перес / Фото: Getty Images

Сегодня в Европе пройдут центральные матчи в чемпионатах Италии и Англии.