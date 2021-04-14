26 українців довічно відлучили від футболу за сепаратизм: повний список

УАФ довічно усунула від футболу 26 українців, які виступали за збірні за так званих "ЛНР" і "ДНР".
За "дії і поведінку, яка шкодить репутації футболу і УАФ", їм заборонено займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом.
Це рішення контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу може бути оскаржене в апеляційній інстанції протягом 10 днів.
Раніше СБУ встановила, що в складі збірної так званої "ДНР" 9 гравців з інформаційно-аналітичної бази УАФ брали участь в товариському матчі зі збірною так званої Республіки Абхазії, який відбувся 25 вересня 2020 року в Сухумі.
Там же, 8-12 грудня 2020 року, на турнірі "Ліга братніх народів-2020" брала участь команда Схід-вугілля з так званої "ЛНР" з 17 гравцями з бази УАФ.
Серед найвідомішх футболістів-сепаратистів, які отримали довічну дискваліфікацію, Артем Бессалов, який раніше виступав за Миколаїв, Олександр Варванін, який грав за білоруські Крумкачі і Олімпік U-19, а також Іван Рудницький, який захищав кольори Зірки і Сум.
/ Фото: Київфото
Ось кому в УАФ присудили довічне відлучення від футболу
- Бессалову Артему Леонідовичу, 1983 р. н.;
- Гарненку Станіславу Андрійовичу, 1987 р. н.;
- Лагоді Андрію Олеговичу, 2002 р. н.;
- Махну Ярославу Миколайовичу, 1993 р. н.;
- Охмату Євгену Ігорьовичу, 1987 р. н.;
- Пархоменку Артему Олександровичу, 2000 р. н.;
- Томазову Савелію Сергійовичу, 1998 р. н.;
- Федотову Євгену Олександровичу, 1987 р. н.;
- Фролову Владиславу Володимировичу, 1988 р. н.
- Асьмаєву Сергію Вадимовичу, 1995 р. н.;
- Бєбєніну Вячеславу Миколайовичу, 1995 р. н.;
- Бєлавіну Марку Євгеновичу, 1997 р. н.;
- Варваніну Олександру Олександровичу, 1997 р.н.;
- Дризі Сергію Сергійовичу, 1992 р. н.;
- Єрьоміну Олексію Володимировичу, 1988 р. н.;
- Жарому Сергію Сергійовичу, 1986 р. н.;
- Захарову Михайлу Олександровичу, 1995 р. н.;
- Зубахіну Івану Олеговичу, 1986 р. н.;
- Коновалову Роману Віталійовичу, 1984 р. н.;
- Майбороді Олександру Олександровичу, 1996 р. н.;
- Наумову Євгену Сергійовичу, 1995 р. н.;
- Рудницькому Івану Віталійовичу, 1991 р. н. ;
- Рябчинському Владиславу Сергійовичу, 1996 р. н.;
- Ткачову Андрію Сергійовичу, 1988 р. н.;
- Циндрику Сергію Олексійовичу, 2004 р. н.;
- Яковленку Олексію Віталійовичу, 1996 р. н.
Раніше ми писали, що футболіст з "чемпіонату ЛНР" влаштувався в Києві. З Олексієм Лобовим уклала контракт Оболонь. "Я ніколи не підтримував і не прославляв "ДНР" і "ЛНР". У мене була одна мета – грати в футбол. Я не отримував паспорт РФ або будь-яких псевдореспублік, а є громадянином України, який за першої нагоди приїхав на підконтрольну частину", – говорив Олексій.
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