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26 українців довічно відлучили від футболу за сепаратизм: повний список

14 квітня, 16:08

Олег Люлька Олег Люлька

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виписав дискваліфікацію гравцям, які виступали в Сухумі за збірні так званих "ЛНР" і "ДНР"

УАФ довічно усунула від футболу 26 українців, які виступали за збірні за так званих "ЛНР" і "ДНР".

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За "дії і поведінку, яка шкодить репутації футболу і УАФ", їм заборонено займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом.

Це рішення контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу може бути оскаржене в апеляційній інстанції протягом 10 днів.

Раніше СБУ встановила, що в складі збірної так званої "ДНР" 9 гравців з інформаційно-аналітичної бази УАФ брали участь в товариському матчі зі збірною так званої Республіки Абхазії, який відбувся 25 вересня 2020 року в Сухумі.

Там же, 8-12 грудня 2020 року, на турнірі "Ліга братніх народів-2020" брала участь команда Схід-вугілля з так званої "ЛНР" з 17 гравцями з бази УАФ.

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Серед найвідомішх футболістів-сепаратистів, які отримали довічну дискваліфікацію, Артем Бессалов, який раніше виступав за Миколаїв, Олександр Варванін, який грав за білоруські Крумкачі і Олімпік U-19, а також Іван Рудницький, який захищав кольори Зірки і Сум.

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/ Фото: Київфото

Ось кому в УАФ присудили довічне відлучення від футболу

  • Бессалову Артему Леонідовичу, 1983 р. н.;
  • Гарненку Станіславу Андрійовичу, 1987 р. н.;
  • Лагоді Андрію Олеговичу, 2002 р. н.;
  • Махну Ярославу Миколайовичу, 1993 р. н.;
  • Охмату Євгену Ігорьовичу, 1987 р. н.;
  • Пархоменку Артему Олександровичу, 2000 р. н.;
  • Томазову Савелію Сергійовичу, 1998 р. н.;
  • Федотову Євгену Олександровичу, 1987 р. н.;
  • Фролову Владиславу Володимировичу, 1988 р. н.
  • Асьмаєву Сергію Вадимовичу, 1995 р. н.;
  • Бєбєніну Вячеславу Миколайовичу, 1995 р. н.;
  • Бєлавіну Марку Євгеновичу, 1997 р. н.;
  • Варваніну Олександру Олександровичу, 1997 р.н.;
  • Дризі Сергію Сергійовичу, 1992 р. н.;
  • Єрьоміну Олексію Володимировичу, 1988 р. н.;
  • Жарому Сергію Сергійовичу, 1986 р. н.;
  • Захарову Михайлу Олександровичу, 1995 р. н.;
  • Зубахіну Івану Олеговичу, 1986 р. н.;
  • Коновалову Роману Віталійовичу, 1984 р. н.;
  • Майбороді Олександру Олександровичу, 1996 р. н.;
  • Наумову Євгену Сергійовичу, 1995 р. н.;
  • Рудницькому Івану Віталійовичу, 1991 р. н. ;
  • Рябчинському Владиславу Сергійовичу, 1996 р. н.;
  • Ткачову Андрію Сергійовичу, 1988 р. н.;
  • Циндрику Сергію Олексійовичу, 2004 р. н.;
  • Яковленку Олексію Віталійовичу, 1996 р. н.

Раніше ми писали, що футболіст з "чемпіонату ЛНР" влаштувався в Києві. З Олексієм Лобовим уклала контракт Оболонь. "Я ніколи не підтримував і не прославляв "ДНР" і "ЛНР". У мене була одна мета – грати в футбол. Я не отримував паспорт РФ або будь-яких псевдореспублік, а є громадянином України, який за першої нагоди приїхав на підконтрольну частину", – говорив Олексій.

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