26 українців довічно відлучили від футболу за сепаратизм: повний список

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виписав дискваліфікацію гравцям, які виступали в Сухумі за збірні так званих "ЛНР" і "ДНР"

УАФ довічно усунула від футболу 26 українців, які виступали за збірні за так званих "ЛНР" і "ДНР".

Реклама

За "дії і поведінку, яка шкодить репутації футболу і УАФ", їм заборонено займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом.

Це рішення контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу може бути оскаржене в апеляційній інстанції протягом 10 днів.

Раніше СБУ встановила, що в складі збірної так званої "ДНР" 9 гравців з інформаційно-аналітичної бази УАФ брали участь в товариському матчі зі збірною так званої Республіки Абхазії, який відбувся 25 вересня 2020 року в Сухумі.

Там же, 8-12 грудня 2020 року, на турнірі "Ліга братніх народів-2020" брала участь команда Схід-вугілля з так званої "ЛНР" з 17 гравцями з бази УАФ.

Реклама

Серед найвідомішх футболістів-сепаратистів, які отримали довічну дискваліфікацію, Артем Бессалов, який раніше виступав за Миколаїв, Олександр Варванін, який грав за білоруські Крумкачі і Олімпік U-19, а також Іван Рудницький, який захищав кольори Зірки і Сум.

/ Фото: Київфото

Ось кому в УАФ присудили довічне відлучення від футболу

Бессалову Артему Леонідовичу, 1983 р. н.;

Гарненку Станіславу Андрійовичу, 1987 р. н.;

Лагоді Андрію Олеговичу, 2002 р. н.;

Махну Ярославу Миколайовичу, 1993 р. н.;

Охмату Євгену Ігорьовичу, 1987 р. н.;

Пархоменку Артему Олександровичу, 2000 р. н.;

Томазову Савелію Сергійовичу, 1998 р. н.;

Федотову Євгену Олександровичу, 1987 р. н.;

Фролову Владиславу Володимировичу, 1988 р. н.

Асьмаєву Сергію Вадимовичу, 1995 р. н.;

Бєбєніну Вячеславу Миколайовичу, 1995 р. н.;

Бєлавіну Марку Євгеновичу, 1997 р. н.;

Варваніну Олександру Олександровичу, 1997 р.н.;

Дризі Сергію Сергійовичу, 1992 р. н.;

Єрьоміну Олексію Володимировичу, 1988 р. н.;

Жарому Сергію Сергійовичу, 1986 р. н.;

Захарову Михайлу Олександровичу, 1995 р. н.;

Зубахіну Івану Олеговичу, 1986 р. н.;

Коновалову Роману Віталійовичу, 1984 р. н.;

Майбороді Олександру Олександровичу, 1996 р. н.;

Наумову Євгену Сергійовичу, 1995 р. н.;

Рудницькому Івану Віталійовичу, 1991 р. н. ;

Рябчинському Владиславу Сергійовичу, 1996 р. н.;

Ткачову Андрію Сергійовичу, 1988 р. н.;

Циндрику Сергію Олексійовичу, 2004 р. н.;

Яковленку Олексію Віталійовичу, 1996 р. н.

Раніше ми писали, що футболіст з "чемпіонату ЛНР" влаштувався в Києві. З Олексієм Лобовим уклала контракт Оболонь. "Я ніколи не підтримував і не прославляв "ДНР" і "ЛНР". У мене була одна мета – грати в футбол. Я не отримував паспорт РФ або будь-яких псевдореспублік, а є громадянином України, який за першої нагоди приїхав на підконтрольну частину", – говорив Олексій.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама