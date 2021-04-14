26 украинцев пожизненно отлучили от футбола за сепаратизм: полный список

УАФ пожизненно отстранила от футбола 26 украинцев, выступавших за сборные за так называемых "ЛНР" и "ДНР".
За "действия и поведение, наносящие вред футболу и УАФ", им запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.
Данное решение контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 10 дней.
Ранее СБУ установила, что в составе сборной так называемой "ДНР" 9 игроков из информационно-аналитической базы УАФ принимали участие в товарищеском матче со сборной так называемой Республики Абхазии, который состоялся 25 сентября 2020 года в Сухуми.
Там же, 8-12 декабря 2020 года, на турнире "Лига братских народов-2020" участвовала команда Восток-уголь из так называемой "ЛНР" с 17 игроками из базы УАФ.
Среди наиболее известных футболистов-сепаратистов, получивших пожизненную дисквалификацию, Артем Бессалов, ранее выступавший за Николаев, Александр Варванин, игравший за белорусские Крумкачы и Олимпик U-19, а также Иван Рудницкий, защищавший цвета Зирки и Сум.
УАФ / Фото: Киевфото
Вот кому в УАФ присудили пожизненное отлучение от футбола
- Бессалову Артему Леонидовичу, 1983 г. р.
- Гарненко Станиславу Андреевичу, 1987 г. р.
- Лагоде Андрею Олеговичу, 2002 г. р.
- Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г. р.
- Охмату Евгению Игоревичу, 1987 г. р.
- Пархоменко Артему Александровичу, 2000 г. р.
- Томазову Савелию Сергеевичу, 1998 г. р
- Федотову Евгению Александровичу, 1987 г. р.
- Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г. р.
- Асьмаеву Сергею Вадимовичу, 1995 г. р.
- Бебенину Вячеславу Николаевичу, 1995 г. р.
- Белавину Марку Евгеньевичу, 1997 г. р.
- Варванину Александру Александровичу, 1997 г. р.
- Дриге Сергею Сергеевичу, 1992 г. р.
- Еремину Алексею Владимировичу, 1988 г. р.
- Жарому Сергею Сергеевичу, 1986 г. р.
- Захарову Михаилу Александровичу, 1995 г. р.
- Зубахину Ивану Олеговичу, 1986 г. р.
- Коновалову Роману Витальевичу, 1984 г. р.
- Майбороде Александру Александровичу, 1996 г. р.
- Наумову Евгению Сергеевичу, 1995 г. р.
- Рудницкому Ивану Витальевичу, 1991 г. р.
- Рябчинскому Владиславу Сергеевичу, 1996 г. р.
- Ткачеву Андрею Сергеевичу, 1988 г. р.
- Циндрику Сергею Алексеевичу, 2004 г. р.
- Яковленко Алексею Витальевичу, 1996 г. р.
Ранее мы писали, что футболист из "чемпионата ЛНР" обосновался в Киеве. С Алексеем Лобовым заключила контракт Оболонь. "Я никогда не поддерживал и не прославлял "ДНР" и "ЛНР". У меня была одна цель – играть в футбол. Я не получал паспорт РФ или любых псевдореспублик, а являюсь гражданином Украины, который при первой возможности приехал на подконтрольную часть", – говорил Алексей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк