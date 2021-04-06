УАФ порушила справу против 26 футболістів-сепаратистів: повний список

Вони грали за збірні так званих "ДНР" і "ЛНР" на турнірі в Сухумі

За заявою Комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу та Служби безпеки України, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ відкрив провадження щодо можливого завдання шкоди іміджу українського футболу 26 гравцями.

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Про це повідомляє сайт УАФ.

У ході здійснення оперативно-розшукової діяльності СБУ отримано інформацію про те, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірної так званої "ДНР" брали участь у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року на стадіоні "Динамо" в м. Сухумі, Грузія.

Відповідно до чинної процедури КДК УАФ пропонує до 8 квітня надати письмові пояснення щодо участі у згаданому матчі таким особам:

Бессалову Артему Леонідовичу, 1983 р.н.;

Гарненку Станіславу Андрійовичу, 1987 р.н.;

Лагоді Андрію Олеговичу, 2002 р.н.;

Махну Ярославу Миколайовичу, 1993 р.н.;

Охмату Євгену Ігоровичу, 1987 р.н.;

Пархоменку Артему Олександровичу, 2000 р.н.;

Томазову Савелію Сергійовичу, 1998 р.н.;

Федотову Євгену Олександровичу, 1987 р.н.;

Фролову Владиславу Володимировичу, 1988 р.н.

Крім того, СБУ було встановлено, що протягом 8-12 грудня 2020 року в м. Сухумі, Грузія, в турнірі "Ліга братських народів-2020" брала участь команда "Схід-вугілля" з так званої "ЛНР". КДК УАФ також пропонує до 8 квітня надати письмові пояснення щодо участі у згаданих матчах таким особам:

Асьмаєву Сергію Вадимовичу, 1995 р.н.;

Бєбєніну Вячеславу Миколайовичу, 1995 р.н.;

Бєлавіну Марку Євгеновичу, 1997 р.н.;

Варваніну Олександру Олександровичу, 1997 р.н.;

Дризі Сергію Сергійовичу, 1992 р.н.;

Єрьоміну Олексію Володимировичу, 1988 р.н.;

Жарому Сергію Сергійовичу, 1986 р.н.;

Захарову Михайлу Олександровичу, 1995 р.н.;

Зубахіну Івану Олеговичу, 1986 р.н.;

Коновалову Роману Віталійовичу, 1984 р.н.;

Майбороді Олександру Олександровичу, 1996 р.н.;

Наумову Євгену Сергійовичу, 1995 р.н.;

Рудницькому Івану Віталійовичу, 1991 р.н. ;

Рябчинському Владиславу Сергійовичу, 1996 р.н.;

Ткачєву Андрію Сергійовичу, 1988 р.н.;

Циндрику Сергію Олексійовичу, 2004 р.н.;

Яковленку Олексію Віталійовичу, 1996 р.н.

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/ Фото: Київфото

Раніше ми писали, що футболіст із "чемпіонату ЛНР" влаштувався в Києві. З Олексієм Лобовим уклала контракт "Оболонь". "Я ніколи не підтримував і не прославляв "ДНР" і "ЛНР". У мене була одна мета – грати в футбол. Я не отримував паспорт РФ або будь-яких псевдореспублік, а є громадянином України, який за першої нагоди приїхав на підконтрольну частину", – казав Олексій.

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