УАФ порушила справу против 26 футболістів-сепаратистів: повний список

За заявою Комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу та Служби безпеки України, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ відкрив провадження щодо можливого завдання шкоди іміджу українського футболу 26 гравцями.
Про це повідомляє сайт УАФ.
У ході здійснення оперативно-розшукової діяльності СБУ отримано інформацію про те, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірної так званої "ДНР" брали участь у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року на стадіоні "Динамо" в м. Сухумі, Грузія.
Відповідно до чинної процедури КДК УАФ пропонує до 8 квітня надати письмові пояснення щодо участі у згаданому матчі таким особам:
- Бессалову Артему Леонідовичу, 1983 р.н.;
- Гарненку Станіславу Андрійовичу, 1987 р.н.;
- Лагоді Андрію Олеговичу, 2002 р.н.;
- Махну Ярославу Миколайовичу, 1993 р.н.;
- Охмату Євгену Ігоровичу, 1987 р.н.;
- Пархоменку Артему Олександровичу, 2000 р.н.;
- Томазову Савелію Сергійовичу, 1998 р.н.;
- Федотову Євгену Олександровичу, 1987 р.н.;
- Фролову Владиславу Володимировичу, 1988 р.н.
Крім того, СБУ було встановлено, що протягом 8-12 грудня 2020 року в м. Сухумі, Грузія, в турнірі "Ліга братських народів-2020" брала участь команда "Схід-вугілля" з так званої "ЛНР". КДК УАФ також пропонує до 8 квітня надати письмові пояснення щодо участі у згаданих матчах таким особам:
- Асьмаєву Сергію Вадимовичу, 1995 р.н.;
- Бєбєніну Вячеславу Миколайовичу, 1995 р.н.;
- Бєлавіну Марку Євгеновичу, 1997 р.н.;
- Варваніну Олександру Олександровичу, 1997 р.н.;
- Дризі Сергію Сергійовичу, 1992 р.н.;
- Єрьоміну Олексію Володимировичу, 1988 р.н.;
- Жарому Сергію Сергійовичу, 1986 р.н.;
- Захарову Михайлу Олександровичу, 1995 р.н.;
- Зубахіну Івану Олеговичу, 1986 р.н.;
- Коновалову Роману Віталійовичу, 1984 р.н.;
- Майбороді Олександру Олександровичу, 1996 р.н.;
- Наумову Євгену Сергійовичу, 1995 р.н.;
- Рудницькому Івану Віталійовичу, 1991 р.н. ;
- Рябчинському Владиславу Сергійовичу, 1996 р.н.;
- Ткачєву Андрію Сергійовичу, 1988 р.н.;
- Циндрику Сергію Олексійовичу, 2004 р.н.;
- Яковленку Олексію Віталійовичу, 1996 р.н.
/ Фото: Київфото
Раніше ми писали, що футболіст із "чемпіонату ЛНР" влаштувався в Києві. З Олексієм Лобовим уклала контракт "Оболонь". "Я ніколи не підтримував і не прославляв "ДНР" і "ЛНР". У мене була одна мета – грати в футбол. Я не отримував паспорт РФ або будь-яких псевдореспублік, а є громадянином України, який за першої нагоди приїхав на підконтрольну частину", – казав Олексій.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк