Ворскла – Дніпро-1: відео голів та огляд результативного матчу УПЛ

У цьому поєдинку було практично все – автогол, вилучення, спірні суддівські рішення та героїчний дубль
Артем Довбик врятував Дніпро-1 від поразки в Полтаві / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"
Сьогодні було зіграно передостанній поєдинок 1 туру УПЛ. Ворскла та Дніпро-1 забили по два голи і розійшлися миром.
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Перший тайм залишився за Ворсклою. На 7 хвилині Степанюк скористався помилкою Паста і дальнім ударом відкрив рахунок. На початку другого тайму гості залишилися в меншості через вилучення Логінова. Втім, це лише підбадьорило дніпрян.
Спочатку Артем Довбик зрівняв рахунок, проте через вісім хвилин Ворскла знову вийшла вперед. Постарався Олександр Сватка, який забив у свої ворота в простій ситуації. Однак і тут прийшов на допомогу Артем Довбик, який оформив дубль. До вашої уваги – огляд голів і найнебезпечніших моментів зустрічі в Полтаві:
7 хвилина. Гол Руслана Степанюка.
ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ
56 хвилина. Вилучення Сергія Логінова.
59 хвилина. Перший гол Артема Довбика.
В тренді
67 хвилина. Автогол Олександра Сватка.
72 хвилина. Другий гол Артема Довбика.
ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ
ОГЛЯД МАТЧУ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
1
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті
3
Пропущені
0
Різниця
3
Результати останніх матчів:
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2
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті
2
Пропущені
1
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
3
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті
2
Пропущені
1
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
4
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті
1
Пропущені
0
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
5
1
0
1
0
2
2
0
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Забиті
2
Пропущені
2
Різниця
0
Результати останніх матчів:
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6
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті
2
Пропущені
2
Різниця
0
Результати останніх матчів:
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7
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті
1
Пропущені
1
Різниця
0
Результати останніх матчів:
Н
8
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті
1
Пропущені
1
Різниця
0
Результати останніх матчів:
Н
9
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті
0
Пропущені
0
Різниця
0
Результати останніх матчів:
Н
10
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті
0
Пропущені
0
Різниця
0
Результати останніх матчів:
Н
11
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті
0
Пропущені
0
Різниця
0
-
12
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті
0
Пропущені
0
Різниця
0
-
13
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті
1
Пропущені
2
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
14
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті
1
Пропущені
2
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
15
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті
0
Пропущені
1
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
16
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті
0
Пропущені
3
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П