Ворскла – Дніпро-1: відео голів та огляд результативного матчу УПЛ

У цьому поєдинку було практично все – автогол, вилучення, спірні суддівські рішення та героїчний дубль

Артем Довбик врятував Дніпро-1 від поразки в Полтаві / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Сьогодні було зіграно передостанній поєдинок 1 туру УПЛ. Ворскла та Дніпро-1 забили по два голи і розійшлися миром.

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Перший тайм залишився за Ворсклою. На 7 хвилині Степанюк скористався помилкою Паста і дальнім ударом відкрив рахунок. На початку другого тайму гості залишилися в меншості через вилучення Логінова. Втім, це лише підбадьорило дніпрян.

Спочатку Артем Довбик зрівняв рахунок, проте через вісім хвилин Ворскла знову вийшла вперед. Постарався Олександр Сватка, який забив у свої ворота в простій ситуації. Однак і тут прийшов на допомогу Артем Довбик, який оформив дубль. До вашої уваги – огляд голів і найнебезпечніших моментів зустрічі в Полтаві:

7 хвилина. Гол Руслана Степанюка.

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

56 хвилина. Вилучення Сергія Логінова.

59 хвилина. Перший гол Артема Довбика.

67 хвилина. Автогол Олександра Сватка.

72 хвилина. Другий гол Артема Довбика.

ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ

ОГЛЯД МАТЧУ

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