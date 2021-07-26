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Ворскла – Дніпро-1: відео голів та огляд результативного матчу УПЛ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
26 липня, 23:05
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У цьому поєдинку було практично все – автогол, вилучення, спірні суддівські рішення та героїчний дубль
Артем Довбик врятував Дніпро-1 від поразки в Полтаві
Артем Довбик врятував Дніпро-1 від поразки в Полтаві / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Сьогодні було зіграно передостанній поєдинок 1 туру УПЛ. Ворскла та Дніпро-1 забили по два голи і розійшлися миром.

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Перший тайм залишився за Ворсклою. На 7 хвилині Степанюк скористався помилкою Паста і дальнім ударом відкрив рахунок. На початку другого тайму гості залишилися в меншості через вилучення Логінова. Втім, це лише підбадьорило дніпрян.

Спочатку Артем Довбик зрівняв рахунок, проте через вісім хвилин Ворскла знову вийшла вперед. Постарався Олександр Сватка, який забив у свої ворота в простій ситуації. Однак і тут прийшов на допомогу Артем Довбик, який оформив дубль. До вашої уваги – огляд голів і найнебезпечніших моментів зустрічі в Полтаві:

7 хвилина. Гол Руслана Степанюка.

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

56 хвилина. Вилучення Сергія Логінова.

59 хвилина. Перший гол Артема Довбика.

В тренді

67 хвилина. Автогол Олександра Сватка.

72 хвилина. Другий гол Артема Довбика.

ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ

ОГЛЯД МАТЧУ

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