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Ворскла – Днепр-1: видео голов и обзор результативного матча УПЛ

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
26 июля, 23:05
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В этом поединке было практически все – автогол, удаление, спорные судейские решения и героический дубль
Артем Довбик спас Днепр-1 от поражения в Полтаве
Артем Довбик спас Днепр-1 от поражения в Полтаве / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Сегодня был сыгран предпоследний поединок 1 тура УПЛ. Ворскла и Днепр-1 забили по два гола разошлись миром.

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Первый тайм остался за Ворсклой. На 7 минуте Степанюк воспользовался ошибкой Паста и дальним ударом открыл счет. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления Логинова. Впрочем, это лишь раззадорило днепрян.

Сначала Артем Довбик сравнял счет, однако через восемь минут Ворскла вновь вышла вперед. Постарался Александр Сваток, который забил в свои ворота в простой ситуации. Однако и здесь пришел на помощь Артем Довбик, оформивший дубль. Вашему вниманию – обзор голов и самых опасных моментов встречи в Полтаве:

7 минута. Гол Руслана Степанюка.

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

56 минута. Удаление Сергея Логинова.

59 минута. Первый гол Артема Довбика.

В тренде

67 минута. Автогол Александра Сватка.

72 минута. Второй гол Артема Довбика.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

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