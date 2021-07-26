Ворскла – Днепр-1: видео голов и обзор результативного матча УПЛ

В этом поединке было практически все – автогол, удаление, спорные судейские решения и героический дубль

Артем Довбик спас Днепр-1 от поражения в Полтаве / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Сегодня был сыгран предпоследний поединок 1 тура УПЛ. Ворскла и Днепр-1 забили по два гола разошлись миром.

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Первый тайм остался за Ворсклой. На 7 минуте Степанюк воспользовался ошибкой Паста и дальним ударом открыл счет. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления Логинова. Впрочем, это лишь раззадорило днепрян.

Сначала Артем Довбик сравнял счет, однако через восемь минут Ворскла вновь вышла вперед. Постарался Александр Сваток, который забил в свои ворота в простой ситуации. Однако и здесь пришел на помощь Артем Довбик, оформивший дубль. Вашему вниманию – обзор голов и самых опасных моментов встречи в Полтаве:

7 минута. Гол Руслана Степанюка.

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

56 минута. Удаление Сергея Логинова.

59 минута. Первый гол Артема Довбика.

67 минута. Автогол Александра Сватка.

72 минута. Второй гол Артема Довбика.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

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