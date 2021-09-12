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Зоря --
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Колос --
Ворскла --
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Десна --
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Триллер Ворскли і Десни: відео чотирьох голів та огляд матчу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
12 вересня, 21:38
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Десна в Полтаві зуміла відігратися, поступаючись Ворсклі по ходу зустрічі з рахунком 0:2. Поєдинок претендентів на єврокубкову зону завершився внічию – 2:2
Ворскла - Десна - 2:2
Ворскла - Десна - 2:2 / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

І третій недільний матч УПЛ подарував глядачам чотири голи.

Після 2:2 у грі Минай – Чорноморець і 1:3 у поєдинку Колос – Маріуполь вболівальники насолодилися гольовою феєрією і в зустрічі Ворскла – Десна.

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Полтавці вже на 17-й хвилині вели 2:0 завдяки голам Пуцліна і Степанюка, проте вже за 15 хвилин рахунок на табло був рівним – 2:2. У Десни забили Волошин і Безбородько.

Таким бойовим миром гра в Полтаві і завершилася.

ВОРСКЛА – ДЕСНА – 2:2: ВІДЕО ГОЛІВ

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Десна після 7 турів з 13 очками – четверта в турнірній таблиці УПЛ, Ворскла з 12 балами – на шостій сходинці.

Ворскла – Десна – 2:2
Голи: Пуцлін, 4, Степанюк, 17 – Волошин, 26, Безбородько, 32

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Відзначимо, що сьомий тур УПЛ фінішує в понеділок, 13 вересня. У Луцьку зіграють рівненський Верес і ФК Львів.

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8
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1
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1
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4
4
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