Перша перемога в сезоні: огляд матчу Колос – Маріуполь

У сьомому турі української Прем'єр-ліги дубль форварда Дмитра Топалова дозволив Маріуполю обіграти на виїзді Колос

Боротьба на полі в Ковалівці / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Маріуполь перервав серію з п'яти поразок поспіль в чемпіонаті України. Сьогодні на виїзді Маріуполь впевнено обіграв Колос – 3:1.

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Героєм зустрічі став Дмитро Топалов, який оформив дубль. Це перші голи нападника в нинішній Прем'єр-лізі.

Огляд матчу Колос – Маріуполь

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Колос – Маріуполь – 1:3

Голи: Лисенко (72) – Топалов (16), Кулаков (26), Топалов (90+2)

Колос: Маханьков, Ром, Петров, Чорноморець, Золотов, Мілько, Ільїн, Чурко (Костишин, 70), Богданов, Каріока (Ренан, 58), Сітчінава (Лисенко, 58).

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Удод, Меліченко, Драмбаев (Холод, 10), Чех, Кащук (Світюха, 59), Мишньов (Петерман, 70), Шостак (Клименко, 46), Топалов, Кулаков (В'юнник, 59).

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