12 вересня 14:00 Відео
Минай 2
Чорноморець 2
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді Печерського райсуду Віталія Писанця 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Чорноморець уникнув поразки від Миная: відео голів та огляд матчу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 вересня, 16:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Закарпатська команда зіграла внічию з "моряками" в поєдинку сьомого туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу
Матч 7-го туру УПЛ Минай - Чорноморець
Матч 7-го туру УПЛ Минай - Чорноморець / Фото: официальный сайт УПЛ

Недільну програму 7-го туру Прем'єр-ліги відкривав поєдинок Минай – Чорноморець.

У стартовому складі Миная не знайшлося місця Євгену Селезньову – іменитий бомбардир почав поєдинок з лави запасних. Але у закарпатської команди було кому забивати голи і без нього.

Реклама

На 41-й хвилині захисник гостей Вантух збив форварда закарпатців Вишневського. До точки підійшов Байдал і чітко виконав одинадцятиметровий – 1:0 .

На початку другого тайму Минай збільшив рахунок – активний Вишневський скористався передачею від Хахльова і точно пробив повз воротаря.

Реклама

"Моряки" відразу зуміли відігратися. Ванат увірвався в штрафний майданчик Миная і забив Кучеру поміж ніг – 2:1 .

Реклама

На 64-й хвилині гри рахунок зрівняв Артур Авагімян. Після удару Путрі воротар Миная відбив м'яч на Авагімяна, той свій шанс не упустив – 2:2.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-ліга. 7-й тур.

Минай – Чорноморець – 2:2

Голи: Байдал (42, пенальті), Вишневський (53) – Ванат (57), Авагімян (64)

Минай: Кучер, Синьогуб, Лиховидько, Векляк, Книш (Гончар, 31), Хахльов, Байдал (Багайоко, 90), Коваленко (Горін, 46), Петрусенко, Месхі (Кобак, 66), Вишневський (Селезньов, 66).

Чорноморець: Кучерук, Кадірі (Тлумак, 60), Дубко, Вантух, Путря (Скорко, 88), Кравченко, Михайленко, Цітаішвілі, Авагімян (Вачіберадзе, 88), Ісаєнко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77).

Попередження: Селезньов (91) – Вантух (41)

У Миная стало 6 балів після шести зіграних матчів. Чорноморець набирає п'ять пунктів в семи зіграних поєдинках.

Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
7
6
1
0
22
2
20
19
Забиті 22
Пропущені 2
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
Шахтар Шахтар Шах
7
5
1
1
14
4
10
16
Забиті 14
Пропущені 4
Різниця 10
Результати останніх матчів: В Н В В П
3
Олександрія Олександрія Оле
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н В Н В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
7
4
1
2
12
8
4
13
Забиті 12
Пропущені 8
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В В П В
5
Десна Десна Дес
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забиті 9
Пропущені 10
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В В
6
Зоря Зоря Зор
7
3
2
2
13
9
4
11
Забиті 13
Пропущені 9
Різниця 4
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
Ворскла Ворскла Вор
6
3
2
1
11
5
6
11
Забиті 11
Пропущені 5
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В Н В В
8
Рух Рух Рух
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забиті 6
Пропущені 9
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н В П Н В
9
Верес Верес Вер
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0
Результати останніх матчів: В В Н П П
10
Інгулець Інгулець Інг
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
Минай Минай Мин
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забиті 5
Пропущені 7
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н Н П Н П
12
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П В
13
Колос Колос Кол
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П Н В Н
14
Чорноморець Чорноморець Чор
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забиті 9
Пропущені 18
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н Н П В П
15
Львів Львів Льв
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забиті 4
Пропущені 12
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті 8
Пропущені 15
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П П

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Дніпро-1
7
12:8
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Зоря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
7
9:18
5
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Неділя, 12 вересня
2:2
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти