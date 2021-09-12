Чорноморець уникнув поразки від Миная: відео голів та огляд матчу

Закарпатська команда зіграла внічию з "моряками" в поєдинку сьомого туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу
Матч 7-го туру УПЛ Минай - Чорноморець / Фото: официальный сайт УПЛ
Недільну програму 7-го туру Прем'єр-ліги відкривав поєдинок Минай – Чорноморець.
У стартовому складі Миная не знайшлося місця Євгену Селезньову – іменитий бомбардир почав поєдинок з лави запасних. Але у закарпатської команди було кому забивати голи і без нього.
На 41-й хвилині захисник гостей Вантух збив форварда закарпатців Вишневського. До точки підійшов Байдал і чітко виконав одинадцятиметровий – 1:0 .
На початку другого тайму Минай збільшив рахунок – активний Вишневський скористався передачею від Хахльова і точно пробив повз воротаря.
"Моряки" відразу зуміли відігратися. Ванат увірвався в штрафний майданчик Миная і забив Кучеру поміж ніг – 2:1 .
На 64-й хвилині гри рахунок зрівняв Артур Авагімян. Після удару Путрі воротар Миная відбив м'яч на Авагімяна, той свій шанс не упустив – 2:2.
ОГЛЯД МАТЧУ
Українська Прем'єр-ліга. 7-й тур.
Минай – Чорноморець – 2:2
Голи: Байдал (42, пенальті), Вишневський (53) – Ванат (57), Авагімян (64)
Минай: Кучер, Синьогуб, Лиховидько, Векляк, Книш (Гончар, 31), Хахльов, Байдал (Багайоко, 90), Коваленко (Горін, 46), Петрусенко, Месхі (Кобак, 66), Вишневський (Селезньов, 66).
Чорноморець: Кучерук, Кадірі (Тлумак, 60), Дубко, Вантух, Путря (Скорко, 88), Кравченко, Михайленко, Цітаішвілі, Авагімян (Вачіберадзе, 88), Ісаєнко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77).
Попередження: Селезньов (91) – Вантух (41)
У Миная стало 6 балів після шести зіграних матчів. Чорноморець набирає п'ять пунктів в семи зіграних поєдинках.
Турнірна таблиця
1
7
6
1
0
22
2
20
19
Забиті
22
Пропущені
2
Різниця
20
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
2
7
5
1
1
14
4
10
16
Забиті
14
Пропущені
4
Різниця
10
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
П
3
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті
8
Пропущені
5
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
В
Н
В
4
7
4
1
2
12
8
4
13
Забиті
12
Пропущені
8
Різниця
4
Результати останніх матчів:
П
В
В
П
В
5
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забиті
9
Пропущені
10
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
6
7
3
2
2
13
9
4
11
Забиті
13
Пропущені
9
Різниця
4
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
П
7
6
3
2
1
11
5
6
11
Забиті
11
Пропущені
5
Різниця
6
Результати останніх матчів:
П
В
Н
В
В
8
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забиті
6
Пропущені
9
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
Н
В
П
Н
В
9
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті
7
Пропущені
7
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
10
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
В
В
Н
П
11
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забиті
5
Пропущені
7
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
Н
П
12
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
Н
14
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
В
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забиті
4
Пропущені
12
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті
8
Пропущені
15
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П