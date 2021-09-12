12 сентября 14:00 Видео
Минай 2
Черноморец 2
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи Печерского райсуда Виталия Писанца 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Черноморец избежал поражения от Миная: видео голов и обзор матча

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 сентября, 16:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Закарпатская команда сыграла вничью с "моряками" в поединке седьмого тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча
Матч 7-го тура УПЛ Минай - Черноморец
Матч 7-го тура УПЛ Минай - Черноморец / Фото: официальный сайт УПЛ

Воскресную программу 7-го тура Премьер-лиги открывал поединок Минай – Черноморец.

В стартовом составе Миная не нашлось места Евгению Селезневу – именитый бомбардир начал поединок со скамейки запасных. Но у закарпатской команды было кому забивать голы и без него.

Реклама

На 41-й минуте защитник гостей Вантух сбил форварда закарпатцев Вишневского. К точке подошел Байдал и четко выполнил одиннадцатиметровый – 1:0.

В начале второго тайма Минай увеличил счет – активный Вишневский воспользовался передачей от Хахлева и точно пробил мимо вратаря.

Реклама

"Моряки" сразу сумели отыграться. Ванат ворвался в штрафную площадку Миная и забил Кучеру между ног – 2:1.

Реклама

На 64-й минуте игры счет сравнял Артур Авагимян. После удара Путри вратарь Миная отбил мяч на Авагимяна, тот свой шанс не упустил – 2:2.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

Минай – Черноморец – 2:2

Голы: Байдал (42, пенальти), Вишневский (53) – Ванат (57), Авагимян (64)

Минай: Кучер, Синегуб, Лиховидько, Векляк, Кныш (Гончар, 31), Хахлев, Байдал (Багайоко, 90), Коваленко (Горин, 46), Петрусенко, Месхи (Кобак, 66), Вишневский (Селезнев, 66).

Черноморец: Кучерук, Кадири (Тлумак, 60), Дубко, Вантух, Путря (Скорко, 88), Кравченко, Михайленко, Цитаишвили, Авагимян (Вачиберадзе, 88), Исаенко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77).

Предупреждения: Селезнев (91) – Вантух (41)

У Миная стало 6 баллов после шести сыгранных матчей. Черноморец набирает пять пунктов в семи сыгранных поединках.

Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
7
6
1
0
22
2
20
19
Забитые 22
Пропущеные 2
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
7
5
1
1
14
4
10
16
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В Н В В П
3
Александрия Александрия Але
7
4
2
1
8
5
3
14
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н В Н В
4
Днепр-1 Днепр-1 Дне
7
4
1
2
12
8
4
13
Забитые 12
Пропущеные 8
Разница 4
Результаты последних матчей: П В В П В
5
Десна Десна Дес
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В В
6
Заря Заря Зар
7
3
2
2
13
9
4
11
Забитые 13
Пропущеные 9
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В В Н П
7
Ворскла Ворскла Вор
6
3
2
1
11
5
6
11
Забитые 11
Пропущеные 5
Разница 6
Результаты последних матчей: П В Н В В
8
Рух Рух Рух
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П Н В
9
Верес Верес Вер
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
Ингулец Ингулец Инг
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
Минай Минай Мин
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забитые 5
Пропущеные 7
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н П Н П
12
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П В
13
Колос Колос Кол
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н В Н
14
Черноморец Черноморец Чер
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забитые 9
Пропущеные 18
Разница -9
Результаты последних матчей: Н Н П В П
15
Львов Львов Льв
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забитые 4
Пропущеные 12
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П П

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Днепр-1
7
12:8
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
7
9:18
5
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Воскресенье, 12 сентября
2:2
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять