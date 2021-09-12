Черноморец избежал поражения от Миная: видео голов и обзор матча

Закарпатская команда сыграла вничью с "моряками" в поединке седьмого тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча

Матч 7-го тура УПЛ Минай - Черноморец / Фото: официальный сайт УПЛ

Воскресную программу 7-го тура Премьер-лиги открывал поединок Минай – Черноморец.

В стартовом составе Миная не нашлось места Евгению Селезневу – именитый бомбардир начал поединок со скамейки запасных. Но у закарпатской команды было кому забивать голы и без него.

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На 41-й минуте защитник гостей Вантух сбил форварда закарпатцев Вишневского. К точке подошел Байдал и четко выполнил одиннадцатиметровый – 1:0.

В начале второго тайма Минай увеличил счет – активный Вишневский воспользовался передачей от Хахлева и точно пробил мимо вратаря.

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"Моряки" сразу сумели отыграться. Ванат ворвался в штрафную площадку Миная и забил Кучеру между ног – 2:1.

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На 64-й минуте игры счет сравнял Артур Авагимян. После удара Путри вратарь Миная отбил мяч на Авагимяна, тот свой шанс не упустил – 2:2.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

Минай – Черноморец – 2:2

Голы: Байдал (42, пенальти), Вишневский (53) – Ванат (57), Авагимян (64)

Минай: Кучер, Синегуб, Лиховидько, Векляк, Кныш (Гончар, 31), Хахлев, Байдал (Багайоко, 90), Коваленко (Горин, 46), Петрусенко, Месхи (Кобак, 66), Вишневский (Селезнев, 66).

Черноморец: Кучерук, Кадири (Тлумак, 60), Дубко, Вантух, Путря (Скорко, 88), Кравченко, Михайленко, Цитаишвили, Авагимян (Вачиберадзе, 88), Исаенко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77).

Предупреждения: Селезнев (91) – Вантух (41)

У Миная стало 6 баллов после шести сыгранных матчей. Черноморец набирает пять пунктов в семи сыгранных поединках.

Турнирная таблица