Черноморец избежал поражения от Миная: видео голов и обзор матча

Закарпатская команда сыграла вничью с "моряками" в поединке седьмого тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча
Матч 7-го тура УПЛ Минай - Черноморец / Фото: официальный сайт УПЛ
Воскресную программу 7-го тура Премьер-лиги открывал поединок Минай – Черноморец.
В стартовом составе Миная не нашлось места Евгению Селезневу – именитый бомбардир начал поединок со скамейки запасных. Но у закарпатской команды было кому забивать голы и без него.
На 41-й минуте защитник гостей Вантух сбил форварда закарпатцев Вишневского. К точке подошел Байдал и четко выполнил одиннадцатиметровый – 1:0.
В начале второго тайма Минай увеличил счет – активный Вишневский воспользовался передачей от Хахлева и точно пробил мимо вратаря.
"Моряки" сразу сумели отыграться. Ванат ворвался в штрафную площадку Миная и забил Кучеру между ног – 2:1.
На 64-й минуте игры счет сравнял Артур Авагимян. После удара Путри вратарь Миная отбил мяч на Авагимяна, тот свой шанс не упустил – 2:2.
ОБЗОР МАТЧА
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
Минай – Черноморец – 2:2
Голы: Байдал (42, пенальти), Вишневский (53) – Ванат (57), Авагимян (64)
Минай: Кучер, Синегуб, Лиховидько, Векляк, Кныш (Гончар, 31), Хахлев, Байдал (Багайоко, 90), Коваленко (Горин, 46), Петрусенко, Месхи (Кобак, 66), Вишневский (Селезнев, 66).
Черноморец: Кучерук, Кадири (Тлумак, 60), Дубко, Вантух, Путря (Скорко, 88), Кравченко, Михайленко, Цитаишвили, Авагимян (Вачиберадзе, 88), Исаенко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77).
Предупреждения: Селезнев (91) – Вантух (41)
У Миная стало 6 баллов после шести сыгранных матчей. Черноморец набирает пять пунктов в семи сыгранных поединках.
Турнирная таблица
1
7
6
1
0
22
2
20
19
Забитые
22
Пропущеные
2
Разница
20
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
В
2
7
5
1
1
14
4
10
16
Забитые
14
Пропущеные
4
Разница
10
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
П
3
7
4
2
1
8
5
3
14
Забитые
8
Пропущеные
5
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
Н
В
Н
В
4
7
4
1
2
12
8
4
13
Забитые
12
Пропущеные
8
Разница
4
Результаты последних матчей:
П
В
В
П
В
5
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забитые
9
Пропущеные
10
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
В
6
7
3
2
2
13
9
4
11
Забитые
13
Пропущеные
9
Разница
4
Результаты последних матчей:
Н
В
В
Н
П
7
6
3
2
1
11
5
6
11
Забитые
11
Пропущеные
5
Разница
6
Результаты последних матчей:
П
В
Н
В
В
8
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забитые
6
Пропущеные
9
Разница
-3
Результаты последних матчей:
Н
В
П
Н
В
9
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые
7
Пропущеные
7
Разница
0
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
10
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
В
В
Н
П
11
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забитые
5
Пропущеные
7
Разница
-2
Результаты последних матчей:
Н
Н
П
Н
П
12
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
Н
В
Н
14
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забитые
9
Пропущеные
18
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
Н
П
В
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забитые
4
Пропущеные
12
Разница
-8
Результаты последних матчей:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые
8
Пропущеные
15
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
П