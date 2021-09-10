Прем'єр-ліга повертається: розкладі результати 7 туру

Чемпіонат України повертається після перерви на матчі збірних. З 10 по 13 вересня пройдуть матчі 7-го туру Прем'єр-ліги, а центральний матч пройде в Києві, де Шахтар прийме Дніпро-1
Шахтар та Дніпро-1 зіграють при глядачах / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Ці матчі стануть головною репетицією для наших представників в єврокубках, адже вже наступного тижня стартують групові етапи Ліги чемпіонів і Ліги конференцій!
Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.
П'ятниця, 10 вересня
19:30 Олександрія – Інгулець
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 1.72 – 3.50 – 4.80
Субота, 11 вересня
14:00 Рух – Зоря
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 3.60 – 3.40 – 2.00
17:00 Металіст 1925 – Динамо
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 10.00 – 5.00 – 1.30
19:30 Шахтар – Дніпро-1
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 1.41 – 4.60 – 5.75
Неділя, 12 вересня
14:00 Минай – Чорноморець
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.35 – 3.30 – 2.90
17:00 Колос – Маріуполь
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 1.90 – 3.50 – 3.80
19:30 Ворскла – Десна
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.25 – 3.40 – 3.00
Понеділок, 13 вересня
19:30 Верес – Львів
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.00 – 3.50 – 3.40
Турнірна таблиця:
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забиті
20
Пропущені
2
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
2
6
4
1
1
12
4
8
13
Забиті
12
Пропущені
4
Різниця
8
Результати останніх матчів:
Н
В
В
П
В
3
6
4
1
1
12
6
6
13
Забиті
12
Пропущені
6
Різниця
6
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
4
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забиті
9
Пропущені
10
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
5
6
3
2
1
11
5
6
11
Забиті
11
Пропущені
5
Різниця
6
Результати останніх матчів:
П
В
Н
В
В
6
6
3
2
1
7
5
2
11
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
В
Н
В
П
7
6
3
1
2
12
8
4
10
Забиті
12
Пропущені
8
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
В
8
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті
7
Пропущені
7
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забиті
8
Пропущені
11
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
10
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
П
Н
В
П
11
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
12
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забиті
3
Пропущені
5
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
П
Н
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
Н
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забиті
4
Пропущені
12
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті
8
Пропущені
15
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П