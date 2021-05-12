Усик міг отримати титульний бій ще в 2019 році: чому не зрослося

Олександр Усик ніяк не може отримати титульний бій в суперважкій вазі, хоча у нього був шанс завоювати пояс ще в 2019 році. Глава WBO радить запитати про зрив поєдинку у його менеджера

Олександр Усик / Фото: Instagram

Глава WBO Франциско Валькарсел у відповідь на заяву Егіса Клімаса про те, що Олександру Усику не дадуть титульний бій, розповів, що українець міг поборотися за пояс в суперважкій вазі ще в 2019 році.

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Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO і міг оскаржити титул в поєдинку проти Енді Руїса після його сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа. Проте, в наступному бою мексиканець знову зустрівся з британцем і поступився.

"Вибачте, але я повинен це сказати. Ніхто не змушує Усика відходити в бік. Він був обов'язковим претендентом на бій з Енді Руїсом, але не питайте мене, чому він відійшов від цього поєдинку. Запитайте про це Едді Гірна", – написав Валькарсел в Twitter.

Незрозуміло, про який шанс говорить Валькарсел, адже пункт про реванш був прописаний в контракті між Руїсом і Джошуа. А Усик в цей час відновлювався після травми, через що у нього зірвалася зустріч з Карлосом Такамою. Свій дебютний бій у суперважкій вазі українець провів тільки в жовтні 2019 року, за два місяці до реваншу Джошуа і Руїса.