Українська
$ 27,67
33,67
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усик мог получить титульный бой еще в 2019 году: почему не срослось

12 мая, 18:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Александр Усик никак не может получить титульный бой в супертяжелом весе, хотя у него был шанс завоевать пояс еще в 2019 году. Глава WBO советует спросить о срыве поединка у его менеджера

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Глава WBO Франциско Валькарсел в ответ на заявление Эгиса Климаса о том, что Александру Усику не дадут титульный бой, рассказал, что украинец мог побороться за пояс в супертяжелом весе еще в 2019 году.

Реклама

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO и мог оспорить титул в поединке против Энди Руиса после его сенсационной победы над Энтони Джошуа. Тем не менее, в следующем бою мексиканец снова встретился с британцем и уступил.

"Извините, но я должен это сказать. Никто не заставляет Усика отходить в сторону. Он был обязательным претендентом на бой с Энди Руисом, но не спрашивайте меня, почему он отошел от этого поединка. Спросите об этом Эдди Хирна", – написал Валькарсел в Twitter.

Непонятно, о каком шансе говорит Валькарсел, ведь пункт о реванше был прописан в контракте между Руисом и Джошуа. А Усик в это время восстанавливался после травмы, из-за чего у него сорвалась встреча с Карлосом Такамой. Свой дебютный бой в супертяжелом весе украинец провел только в октябре 2019 года, за два месяца до реванша Джошуа и Руиса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Это не моя победа!" Усик рубанул на тему 9 маяБокс
После скандала с Днем победы Ломаченко улетел в США
После скандала с Днем победы Ломаченко улетел в СШАБокс
Бывшая невеста Кличко увеличила грудь. Ради Владимира?
Бывшая невеста Кличко увеличила грудь. Ради Владимира?Бокс
Ломаченко ко Дню победы опубликовал видео с георгиевской лентой
Ломаченко ко Дню победы опубликовал видео с георгиевской лентойБокс
Тайсон Фьюри назвал лучшего боксера мира. Вас удивят аргументы чемпиона
Тайсон Фьюри назвал лучшего боксера мира. Вас удивят аргументы чемпионаБокс
Две милашки: Кличко поделился старой фотографией
Две милашки: Кличко поделился старой фотографиейБокс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять