Усик продовжив експериментувати із зовнішністю і вусами

Непереможний український боксер нудьгує в очікуванні наступного бою і пробує різні варіації своїх вусів і стрижки. Але тренування не зупиняє

Олександр Усик / Фото: Instagram

Наш знаменитий спортсмен Олександр Усик продовжує простоювати, поки промоутери намагаються домовитися про його майбутніх боях. При цьому 34-річний боксер проявляє фантазію, змінюючи свій імідж. Днями Усик здивував вусами і їжачком.

Реклама

Минулої ночі Олександр на своїй сторінці в Instagram поділився ще однією фотографією. На цей раз хлопець вкоротив собі вуса: якщо раніше вони опускалися вниз, як часто у козаків, то зараз вони – прямі. І волосся у боксера тепер не варті "їжачком". Якихось підписів до цього Усик не зробив.

Також Усик рубонув на тему 9 травня: "Це не моя перемога!"

Ще недавно вважалося, що наступним суперником Саші буде Джозеф Джойс. Однак у зв'язку з проблемами в організації бою між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі все може змінитися. Якщо раптом британські чемпіони за різними версіями не домовляться про зустріч в ринзі, то українець зможе битися і з Джошуа. Нагадаємо, наш боксер – офіційний претендент на титульний поєдинок по лінії WBO.

Реклама

Нещодавно Усик показав танці на рингу під російську музику.

Дивіться, як Олександр весело спарингує з Даніелем Лапіним: