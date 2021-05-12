Бій чемпіона світу, що побив Ломаченка, перенесли через блогера

Американець Теофімо Лопес буде битися з австралійцем Джорджем Камбососом не 5, а 19 червня через те, що 6 червня відбудеться бій Мейвезера і Логана Пола

Теофімо Лопес - Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

У перший місяць літа в Майамі пройдуть два великі вечори боксу. У суботу, 5 червня, повинні були битися Теофімо Лопес і Джордж Камбосос. А на наступний день там же очікується поєдинок "пенсіонера" Флойда Мейвезера і блогера Логана Пола. Однак після досить тривалих роздумів організатори першого заходу вирішили його посунути на пару тижнів, щоб у публіки не було пересичення від видовищ.

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Нещодавно Лопес в футболці мафіозі заглянув Камбососу в очі.

Отже, кривдник Ломаченка буде захищати свої титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF від домагань австралійця 19 червня. Зміни вже внесені на популярний сайт BoxRec.

Виходить, в нинішні часи люди, що створюють видовище – такі як брати-блогери Поли, помітно впливають на плани і заробітки професійних спортсменів. Нещодавно блогер-боксер заробив десятки мільйонів.

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Примітно, що в андеркарті бою 23-річного Теофімо і 27-річного Джорджа відбудеться і чемпіонський поєдинок серед жінок. До слова, на професійному рингу у Лопеса 16 перемог (12 – дострокових), у Камбососа – 19 (10).

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Раніше Лопес надів футболку з тризубом і прокричав "Слава Україні!"

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