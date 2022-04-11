Тепер ще більший українець! Усик здивував новою зачіскою

Перед другим боєм з Ентоні Джошуа український боксер змінив імідж – тепер на його голові красується козацький оселедець

Усик змінює імідж / Фото: Instagram

У Росії Олександра Усика вважають своїм. Він не називав Крим анексованою територією. Був парафіяном Московського патріархату. І всіляко демонстрував свою лояльність.

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Тепер Олександр або переглянув свої погляди, або "перевзувся". Боксер всіляко намагається демонструвати свою лояльність до України.

В Instagram з'явилося фото з тренувального табору Усика. З підписом:

"Олександр Усик зробив собі нову зачіску. Тепер український чемпіон знову із оселедцем на голові".

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А ось так виглядав Усик до зміни зачіски.

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Офіційно про час і дату реваншу Усик – Джошуа наразі не повідомлялося. Сторони ведуть переговори. Тим часом дружина Олександра продовжує інформаційну війну проти окупантів і хоче повернути Крим