Теперь еще больше украинец! Усик удивил новой прической

Перед вторым боем с Энтони Джошуа украинский боксер сменил имидж – теперь на его голове красуется казацкий оселедец

Усик меняет имидж / Фото: Instagram

В России Александра Усика считают своим. Он не называл Крым аннексированной территорией. Был прихожанином Московского патриархата. И всячески демонстрировал свою лояльность.

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Теперь Александр либо пересмотрел свои взгляды, либо "переобулся". Боксер всячески пытается демонстрировать свою лояльность Украине.

В Instagram появилось фото из тренировочного лагеря Усика. С подписью:

"Александр Усик сделал себе новую прическу. Теперь украинский чемпион снова с оселедцем на голове".

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А вот так выглядел Усик до смены прически.

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Официально о времени и дате реванша Усик – Джошуа пока не сообщалось. Стороны ведут переговоры. Тем временем жена Александра продолжает информационную войну против оккупантов и хочет вернуть Крым.