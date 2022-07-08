Чому Ф'юрі не захоче битися з Усиком. Промоутер розкрив страхи Тайсона

Едді Хірн вважає, що Ф'юрі не впевнений у перемозі над українцем, тому відхрещується від можливого поєдинку

Едді Хірн прокоментував небажання Ф'юрі битися з Усиком

Наприкінці серпня відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Перший бій минулого року залишився за українцем. Тоді Олександр здобув чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Переможець цього бою може воювати з Тайсоном Ф'юрі за об'єднання поясів, оскільки саме "Циганський король" зараз є чемпіоном за версією WBC. Щоправда, сам британець не хоче битися з Олександром, вважаючи його лише крузервейтом.

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А нещодавно Тайсон заявив, що готовий знову вийти на ринг лише за 500 мільйонів доларів. Відомий промоутер Едді Хірн назвав свою версію причини такої поведінки Ф'юрі.

" Ф'юрі мав шанс провести бій з Усиком перед Ділліаном Вайтом, але не захотів битися за абсолют. Ф'юрі хотів провести проміжний поєдинок, а потім вийти на Усика. Угода не склалася. Не думаю, що Тайсон захоче битися з Усиком. Не думаю, що йому подобається його стиль. Можливо, Ф'юрі не настільки мотивує бій із Усиком. Я вважаю, що він упевнений у своїй перемозі над Джошуа, він знає, що там будуть дикі гроші та прийме цей поєдинок. Але він має право робити те, що хоче. Не думаю, що Тайсон упевнений у цьому бою, адже якби він не переживав, то підписав би контракт на поєдинок із Усиком раніше. Але він не погодився на цей випадок. Якби він вірив, що поб'є Усика і справді вважає його маленьким крузервейтом, то прийняв би бій раніше".

Нагадаємо, що наприкінці квітня Тайсон Ф'юрі здобув перемогу над Ділліаном Вайтом. Британець здолав співвітчизника у шостому раунді нокаутом. Після поєдинку Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри мотивувавши це обіцянкою своїй дружині.