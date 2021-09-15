Ще не був так близько до поясу: знаковий бій для спадкоємця Кличко

Український боксер Віктор Вихрист повернеться на ринг 9 жовтня. Непереможний супертяж проведе бій проти американця Майка Маршала в Лас-Вегасі в андеркарті рубки Ф'юрі – Вайлдер

Віктор Вихрист / Фото: Instagram

Боксери повинні були зустрітися ще 24 липня, але вечір боксу скасували через коронавірус у Тайсона Ф'юрі. Втім, буквально відразу поєдинок за титул чемпіона WBC отримав нову дату.

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А команда Вихриста не стала шукати нове вікно для бою, залишивши його в програмі андеркарту битви Ф'юрі – Вайлдер, адже це непоганий шанс засвітитися на тлі іменитих супертяжів. Та й на титул WBC зможе подивитися вживу.

Віктор Вихрист / Фото: Luckypunch.net

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До речі, це буде перший поєдинок Вихриста в США. До цього він боксував в Україні, Німеччині та Франції. На рахунку українця сім перемог і жодної поразки! Не дивно, що Віктора охрестили спадкоємцем братів Кличко.

У своєму останньому поєдинку "Спадкоємець Кличко" брутально вирубив небитого поляка. У березні в Кельні Вихрист переміг нокаутом в першому раунді Яцека Пьoнтека (11-2, 9 КО). Для поляка це була перша поразка.