Відплата за гріхи. Росію позбавили олімпійської нагороди у біатлоні

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно відібрав у Росії срібну медаль за жіночу естафету Олімпіади-2014 у Сочі.
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Виною усьому заборонені речовини знайдені у пробі російської біатлоністки Ольги Зайцевої. МОК довго розглядав допінгову справу, але все ж таки виніс суворий вирок.
Як наслідок, вся естафетна четвірка залишилася без нагороди. Разом з Зайцевий медалей позбавили Яну Романову, Катерину Шумілову і Ольгу Вілухіну.
Таким чином, срібними призерами Олімпіади-2014 стали норвезькі біатлоністи, а бронзові нагороди отримає збірна Чехії.
Нагадаємо, що золоті медалі у жіночій біатлонній естафеті Олімпіади-2014 виборола збірна України. Також через дискваліфікацію Зайцевої Україна піднялася на одне місце у змішаній естафеті і тепер посідає шосту позицію.