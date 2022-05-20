Расплата за грехи. Россию лишили олимпийской награды в биатлоне

Российских спортсменов продолжают лишать медалей после громкого допингового скандала

У России забрали серебряную медаль сочинской Олимпиады-2014 / Фото: Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) официально отобрал у России серебряную медаль за женскую эстафету Олимпиады-2014 в Сочи.

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Виной всему запрещенные вещества найденные в пробе российской биатлонистки Ольги Зайцевой. МОК долго рассматривал допинговое дело, но все же вынес строгий приговор.

Как результат, вся эстафетная четверка осталась без награды. Вместе с Зайцевой медалей лишили Яну Романову, Екатерину Шумилову и Ольгу Вилухину.

Россию лишили медали эстафетной гонки Сочи-2014 / Фото: AFP

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Таким образом серебряными призерами Олимпиады-2014 стали норвежские биатлонисты, а бронзовые награды получит сборная Чехии.

Напомним, что золотые медали в женской биатлонной эстафете Олимпиады-2014 завоевала сборная Украины. Также из-за дисквалификации Зайцевой Украина поднялась на одно место в смешанной эстафете и теперь занимает шестую позицию.