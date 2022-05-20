22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
22 мая 18:00
Арсенал --
Эвертон --
22 мая 19:00
Сассуоло --
Милан --
22 мая 19:00
Интер --
Сампдория --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Расплата за грехи. Россию лишили олимпийской награды в биатлоне

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 15:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российских спортсменов продолжают лишать медалей после громкого допингового скандала
У России забрали серебряную медаль сочинской Олимпиады-2014
У России забрали серебряную медаль сочинской Олимпиады-2014 / Фото: Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) официально отобрал у России серебряную медаль за женскую эстафету Олимпиады-2014 в Сочи.

Читайте также: Украинская биатлонистка получила статус беженки в России

Реклама

Виной всему запрещенные вещества найденные в пробе российской биатлонистки Ольги Зайцевой. МОК долго рассматривал допинговое дело, но все же вынес строгий приговор.

Как результат, вся эстафетная четверка осталась без награды. Вместе с Зайцевой медалей лишили Яну Романову, Екатерину Шумилову и Ольгу Вилухину.

Россию лишили медали эстафетной гонки Сочи-2014
Россию лишили медали эстафетной гонки Сочи-2014 / Фото: AFP

Реклама

Таким образом серебряными призерами Олимпиады-2014 стали норвежские биатлонисты, а бронзовые награды получит сборная Чехии.

Напомним, что золотые медали в женской биатлонной эстафете Олимпиады-2014 завоевала сборная Украины. Также из-за дисквалификации Зайцевой Украина поднялась на одно место в смешанной эстафете и теперь занимает шестую позицию.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Кубок мира
Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
717
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
708
5
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
706
6
Тарьей Бё Тарьей Бё
601
7
Симон Дестьё Симон Дестьё
590
8
Бенедикт Долль Бенедикт Долль
557
9
Сиверт Гутторм Баккен Сиверт Гутторм Баккен
553
10
Эрик Лессер Эрик Лессер
535
Украинцы на Кубке мира
Мужчины
37
Дмитрий Пидручный
148
39
Антон Дудченко
126
60
Богдан Цымбал
64
70
Артем Прима
43
Кубок мира
Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
957
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
823
3
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
684
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
661
5
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
642
6
Дениз Херрманн Дениз Херрманн
589
7
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
8
Жюстин Брезаз-Буше Жюстин Брезаз-Буше
581
9
Доротея Вирер Доротея Вирер
577
10
Маркета Давидова Маркета Давидова
560
Украинки на Кубке мира
41
Юлия Джима
153
46
Елена Билосюк (Пидгрушная)
103
53
Дарья Блашко
72
60
Валентина Семеренко
60
104
Анастасия Меркушина
4
Опрос
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
12:35
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Опрос
Чемпионат мира
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Опрос
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
90
2
Ливерпуль Ливерпуль
86
3
Челси Челси
70
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
69
3
Атлетико Атлетико
68
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
83
2
Интер Интер
81
3
Наполи Наполи
76
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
83
2
Монако Монако
68
3
Марсель Марсель
68

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять