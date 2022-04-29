Казка закінчилася, камбек не ввідбудеться. Михайлюк вилітає з плей-оф НБА

Святослав Михайлюк завершує виступи у поточному сезоні плей-офф НБА. Торонто у шостому матчі серії першого раунду не зміг вдома вистояти під натиском зірок Філадельфії.
Після неймовірно героїчних двох перемог Репторс поспіль, фанати канадської команди повірили у можливий камбек та позитивний результат протистояння на їхню користь. І здавалося рівні дві чверті шостого поєдинку дарують шанс зрівняти рахунок у серії. Але провальна 10-хвилинка після великої перерви, яку Торонто програло у -20 очей, позбавила всіх надій на загальний успіх у серії проти Філадельфії. Повернутись у заключній чверті також не вдалося.
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У підсумку кожен лідер Філадельфії, а саме Ембіїд, Харден і Харріс, зробив дабл-дабл, а команда відсвяткувала вирішальну перемогу над Торонто з рахунком 132:97.
Святослав Михайлюк зіграв свій третій поєдинок у плей-офф НБА, але відзначитись результативними діями не вдалося.
Таким чином Філадельфія вирушає до півфіналу Східної конференції, де зустрінеться з Майамі.
НБА. Плей-офф. Східна конференція:
Майамі – Атланта 4:1 (рахунок серії)
Філадельфія – Торонто 4:2
Бостон – Бруклін 4:0
Мілуокі – Чикаго 4:1
НБА. Плей-офф. Західна конференція:
Фінікс – Нью-Орлеан 4:2
Даллас – Юта 4:2
Голден Стейт – Денвер 4:1
Мемфіс – Міннесота 3:2 (серія триває)