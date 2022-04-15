Стал известен список игроков сборной Украины для подготовки к отбору на ЧМ-2022

Футбольная сборная Украины скоро начнет подготовку к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022. Игра против Шотландии не состоялась в марте из-за военной агрессии России против нашей страны.
29 апреля команда Александра Петракова соберется в Словении, где сможет провести сбор благодаря президенту УЕФА Александеру Чеферину. На него коуч вызвал 25 игроков, которые представляют клубы УПЛ.
Вратари:
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- Георгий Бущан (Динамо)
- Андрей Пятов (Шахтер)
- Анатолий Трубин (Шахтер)
- Дмитрий Ризнык (Ворскла)
Защитники:
- Александр Караваев (Динамо)
- Илья Забарный (Динамо)
- Валерий Бондарь (Шахтер)
- Ефим Конопля (Шахтер)
- Сергей Кривцов (Шахтер)
- Александр Сирота (Динамо)
- Денис Попов (Динамо)
- Николай Матвиенко (Шахтер)
- Виктор Корниенко (Шахтер)
Полузащитники:
- Тарас Степаненко (Шахтер)
- Сергей Сидорчук (Динамо)
- Александр Пихаленок (Днепр-1)
- Виталий Буяльский (Динамо)
- Михаил Мудрик (Шахтер)
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1)
- Сергей Булеца (Заря)
- Николай Шапаренко (Динамо)
- Виктор Цыганков (Динамо)
Нападающие:
- Артем Беседин (Динамо)
- Артем Довбик (Днепр-1)
- Денис Гармаш (Динамо)
Легионеры присоединятся к команде после окончания сезона в Европе. Команда будет жить и тренироваться на базе Ассоциации футбола Словении, которая расположена в регионе Горенска. На ее территории есть три футбольных поля, отель "Брдо", конгресс-центр и даже замок.
Напомним, что матч Шотландия – Украина пройдет 1 июня в Глазго. Победитель этой пары 5 июня сразится с Уэльсом в Кардиффе, где и определится участник ЧМ-2022. Сам Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.