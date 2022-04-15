Став відомий список гравців збірної України для підготовки до відбору на ЧС-2022

Команда розпочне підготовку до гри із Шотландією 29 квітня. Михайло Мудрик та Олексій Гуцуляк вперше отримали виклик до національної збірної

Олександр Петраков визначився із гравцями з УПЛ на матч із Шотландією

Футбольна збірна України незабаром розпочне підготовку до стикових матчів відбору на ЧС-2022. Гра проти Шотландії не відбулася у березні через військову агресію Росії проти нашої країни.

29 квітня команда Олександра Петракова збереться у Словенії, де зможе провести збір завдяки президенту УЄФА Олександеру Чеферіну На нього коуч викликав 25 гравців, які представляють клуби УПЛ.

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Воротарі:

Георгій Бущан (Динамо)

Андрій П'ятов (Шахтар)

Анатолій Трубін (Шахтар)

Дмитро Різник (Ворскла)

Захисники:

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Олександр Караваєв (Динамо)

Ілля Забарний (Динамо)

Валерій Бондар (Шахтар)

Юхим Конопля (Шахтар)

Сергій Кривцов (Шахтар)

Олександр Сирота (Динамо)

Денис Попов (Динамо)

Микола Матвієнко (Шахтар)

Віктор Корнієнко (Шахтар)

Півзахисники:

Тарас Степаненко (Шахтар)

Сергій Сидорчук (Динамо)

Олександр Піхальонок (Дніпро-1)

Віталій Буяльський (Динамо)

Михайло Мудрик (Шахтар)

Олексій Гуцуляк (Дніпро-1)

Сергій Булеца (Зоря)

Микола Шапаренко (Динамо)

Віктор Циганков (Динамо)

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Нападники:

Артем Бєсєдін (Динамо)

Артем Довбик (Дніпро-1)

Денис Гармаш (Динамо)

Легіонери приєднаються до команди після закінчення сезону у Європі. Команда житиме та тренуватиметься на базі Асоціації футболу Словенії, яка розташована в регіоні Горенська. На її території є три футбольні поля, готель "Брдо", конгрес-центр та навіть замок.

Нагадаємо, що матч Шотландія – Україна пройде 1 червня у Глазго . Переможець цієї пари 5 червня битиметься з Уельсом у Кардіффі, де й визначиться учасник ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.