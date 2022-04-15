Став відомий список гравців збірної України для підготовки до відбору на ЧС-2022

Футбольна збірна України незабаром розпочне підготовку до стикових матчів відбору на ЧС-2022. Гра проти Шотландії не відбулася у березні через військову агресію Росії проти нашої країни.
29 квітня команда Олександра Петракова збереться у Словенії, де зможе провести збір завдяки президенту УЄФА Олександеру Чеферіну На нього коуч викликав 25 гравців, які представляють клуби УПЛ.
Воротарі:
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- Георгій Бущан (Динамо)
- Андрій П'ятов (Шахтар)
- Анатолій Трубін (Шахтар)
- Дмитро Різник (Ворскла)
Захисники:
- Олександр Караваєв (Динамо)
- Ілля Забарний (Динамо)
- Валерій Бондар (Шахтар)
- Юхим Конопля (Шахтар)
- Сергій Кривцов (Шахтар)
- Олександр Сирота (Динамо)
- Денис Попов (Динамо)
- Микола Матвієнко (Шахтар)
- Віктор Корнієнко (Шахтар)
Півзахисники:
- Тарас Степаненко (Шахтар)
- Сергій Сидорчук (Динамо)
- Олександр Піхальонок (Дніпро-1)
- Віталій Буяльський (Динамо)
- Михайло Мудрик (Шахтар)
- Олексій Гуцуляк (Дніпро-1)
- Сергій Булеца (Зоря)
- Микола Шапаренко (Динамо)
- Віктор Циганков (Динамо)
Нападники:
- Артем Бєсєдін (Динамо)
- Артем Довбик (Дніпро-1)
- Денис Гармаш (Динамо)
Легіонери приєднаються до команди після закінчення сезону у Європі. Команда житиме та тренуватиметься на базі Асоціації футболу Словенії, яка розташована в регіоні Горенська. На її території є три футбольні поля, готель "Брдо", конгрес-центр та навіть замок.
Нагадаємо, що матч Шотландія – Україна пройде 1 червня у Глазго . Переможець цієї пари 5 червня битиметься з Уельсом у Кардіффі, де й визначиться учасник ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.