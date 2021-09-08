МОК жестко наказал Северную Корею. Она боялась коронавируса

Команда КНДР пропустила Олимпийские игры в Токио из-за пандемии COVID-19, за что МОК дисквалифицировал страну до конца 2022 года

КНДР пропустила Олимпиаду-2020 / Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал НОК Северной Кореи до конца 2022 года. Корейцам "прилетело" за пропуск Олимпиады в Токио.

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"Только КНДР не принимала участия в Играх. Они нарушили хартию, не выполнили своих обязанностей. Мы приняли решение, что НОК КНДР отстранен до конца 2022 года. МОК оставляет за собой право пересмотреть срок дисквалификации.

НОК КНДР не сможет рассчитывать на поддержку или реализацию программ МОК во время отстранения. Если спортсмены из КНДР отберутся на Олимпийские игры в Пекине-2022 по итогам квалификационных соревнований, исполком МОК со временем примет соответствующее решение относительно этих атлетов", – сказал президент организации Томас Бах.

Напомним, сборная КНДР отказалась ехать на Олимпийские игры в Японию, поскольку хотела защитить своих спортсменов от COVID-19.