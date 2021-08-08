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Как взобраться на Небесное дерево и что там делать: экскурсия по самой высокой телебашне мира

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
8 августа, 12:43
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Лифт на Tokyo Skytree поднимается со скоростью 600 метров в минуту, а на верхушке есть стеклянный пол, где можно пощекотать себе нервы
Tokyo Skytree построили в 2012 году
Tokyo Skytree построили в 2012 году / Фото: Любомир Луканюк

Весь Токио раскинулся у ног
Лишь Фудзи спряталась за тучи.
Небесное дерево

Одно из главных мест в Токио, куда стекаются туристы, как мухи на мед – телебашня. Украинка, которая живет в Японии десять лет, призналась, что еще ни разу не побывала на ней из-за огромнейших очередей.

Но сейчас как раз тот случай, когда можно поблагодарить ковид. Посетителей практически нет. Ловлю момент.

Справка. Tokyo Skytree (Токийское небесное дерево) — самая высокая телебашня мира и второе по высоте сооружение в мире после "Бурдж Халифа". Высота телебашни вместе с антенной составляет 634 метра. Эти цифры не случайны. Высота башни была выбрана так, чтобы цифры: 6 (на старом японском "му"), 3 ("са"), 4 ("си") были созвучны "Мусаси" – названию исторической области, где находится современный Токио.

На входе в башню кассы. Четыре окошка – один человек. Другие места занимают игрушки. Так с юмором японцы отнеслись к тому, что людей постепенно вытесняет техника. Билеты можно купить в автоматах.

Есть два вида пропусков. Как и две смотровые площадки – на высоте 350 метров и на 450 метров. Билет на 350 метров стоит 2300 иен (560 грн), комбо 350 и 450 метров – 3100 иен (760 грн). Беру комбо.

Проход через охрану с "рамкой". Далее лифт. Это что-то невероятное, на табло показывает скорость – 600 метров в минуту. Пара секунд я и уже на первой площадке. Что и говорить. Вид просто впечатляет. Говорят, отсюда в ясную погоду видна гора Фудзи. Мне не повезло, горы были закрыты облаками.

В тренде

Но Токио разглядеть удалось. Кстати, по кругу стоят мониторы, указывающие в какой стороне главные достопримечательности столицы, а также олимпийские объекты.

Далее еще один лифт и подъем на 450 метров. Дух захватывает от вида вокруг. Для неслабонервных небольшой участок со стеклянным полом. Пройтись по нему решаются единицы.

Гулять башней можно сколько угодно. А если устали можно посмотреть мини-фильм о вселенной, перекусить в кафе. По вполне доступной цене. Порция рис с котлетой и яйцом стоит 1200 иен (около 300 грн). Ну и конечно, куда без сувенирного магазина. Обычный набор – футболки, чашки, магниты...

Tokyo Skytree

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