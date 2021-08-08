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Як піднятися на Небесне дерево і що там робити: екскурсія по найвищій телевежі світу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
8 серпня, 12:43
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Ліфт на Tokyo Skytree піднімається зі швидкістю 600 метрів на хвилину, а на верхівці є скляна підлога, де можна полоскотати собі нерви
Tokyo Skytree побудували в 2012 році
Tokyo Skytree побудували в 2012 році / Фото: Любомир Луканюк

Весь Токіо розкинувся біля ніг
Лише Фудзі сховалася за хмари.
Небесне дерево

Одне з головних місць в Токіо, куди стікаються туристи, як мухи на мед – телевежа. Українка, яка живе в Японії десять років, зізналася, що ще жодного разу не побувала на ній через величезні черги.

Але зараз якраз той випадок, коли можна подякувати ковіду. Відвідувачів практично немає. Ловлю момент.

Довідка. Tokyo Skytree (Токійське небесне дерево) – найвища телевежа світу і друга за висотою споруда в світі після "Бурдж Халіфа". Висота телевежі разом з антеною становить 634 метри. Ці цифри не випадкові. Висота вежі була обрана так, щоб цифри: 6 (на старій японській "му"), 3 ( "са"), 4 ("сі") були співзвучні "Мусасі" – з назвою історичної області, де знаходиться сучасний Токіо.

На вході в вежу каси. Чотири віконця – одна людина. Інші місця займають іграшки. Так з гумором японці поставилися до того, що людей поступово витісняє техніка. Квитки можна купити в автоматах.

Є два види перепусток. Як і два оглядові майданчики – на висоті 350 метрів і на 450 метрів. Квиток на 350 метрів коштує 2300 ієн (560 грн), комбо 350 і 450 метрів – 3100 ієн (760 грн). Беру комбо.

Прохід через охорону з "рамкою". Далі ліфт. Це щось неймовірне, на табло показує швидкість – 600 метрів в хвилину. Пара секунд я і вже на першому майданчику. Що й казати. Вид просто вражає. Кажуть, звідси в ясну погоду видно гору Фудзі. Мені не пощастило, гори були закриті хмарами.

В тренді

Але Токіо розгледіти вдалося. До речі, по колу стоять монітори, які вказують в якій стороні головні визначні пам'ятки столиці, а також олімпійські об'єкти.

Далі ще один ліфт і підйом на 450 метрів. Дух захоплює від виду навколо. Для неслабонервних невелика ділянку зі скляною підлогою. Пройтися по ній наважуються одиниці.

Гуляти вежею можна скільки завгодно. А якщо втомилися можна подивитися міні-фільм про всесвіт, перекусити в кафе. З цілком доступною ціною. Порція рис з котлетою і яйцем коштує 1200 ієн (близько 300 грн). Ну і звичайно, куди без сувенірного магазину. Звичайний набір – футболки, чашки, магніти...

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