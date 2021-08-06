Бой Хижняка за золото Олимпиады: где и когда смотреть

В субботу, в 8:45 по Киеву, в поединке за золото Игр-2020 украинский боксер Александр Хижняк сразится с бразильцем Эбертом Соузой.
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В прямом эфире поединок Хижняк – Соуза 7 августа покажет канал UA:Перший, который доступен на сервисе OLL.TV.
Напомним, в полуфинале Игр-2020 бразилец Эберт Соуза со счетом 4:1 одолел Глеба Бакши, уроженца Симферополя, который с 2010 по 2014 год был членом различных сборных Украины, а затем переметнулся под российский флаг.
Хижняк же в 1/2 финала Олимпиады в Токио выгрыз победу в бою с филиппинцем Эумиром Марсьялем, которому проиграл первые два раунда поединка.
Отметим, что с бразильским боксером Эбертом Соузой, который в субботу будет соперником Александра Хижняка в бою за олимпийское золото Токио, украинский Танк уже встречался.
Смотрите, как Хижняк одолел Соузу единогласным решением судей на турнире "Странджа" в Болгарии в начале 2019 года:
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