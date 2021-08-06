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Олимпиада 2020 в Токио

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Герои Олимпиады в Токио вернулись в Украину: фото встречи олимпийского чемпиона Беленюка

Александр Трикиша Александр Трикиша
6 августа, 11:40
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Украинские борцы греко-римского стиля вернулись на родину после выступления на Олимпиаде в Токио. В аэропорту их встречали родственники, друзья, болельщики и журналисты
Борцы вернулись в Украину из Токио
Борцы вернулись в Украину из Токио / Фото: Сегодня|Спорт

На Играх в Токио украинские борцы завоевали две медали и были очень близки к третьей, но Ленур Темиров проиграл схватку за бронзу.

Наш знаменитый борец Жан Беленюк принес Украине первое и пока единственное золото Игр в Токио. На Олимпиаде-2016 в Рио он был серебряным призером.

А Парвиз Насибов на своих первых играх в карьере завоевал серебряную медаль. Ранее Насибов не поднимался выше восьмого места на чемпионате Европы-2019!

В тренде

Сегодня герои Олимпиады в Токио вернулись в Украину. В аэропорту им устроили теплый прием.

Кстати, ранее мы писали что кремлевская пропагандистка увидела в гопаке Беленюка "москальскую присядку". Ольга Скабеева заявила, что украинский борец станцевал на Олимпиаде не гопак, а некую присядку, она также отметилась гомофобией и расизмом.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
30
35
27
92
3
flag Япония ЯпонияJP
22
10
15
47
4
flag Австралия АвстралияAU
17
6
20
43
5
flag ОКР ОКРROC
16
23
21
60
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
18
18
52
7
flag Германия ГерманияDE
9
10
16
35
8
flag Франция ФранцияFR
7
11
9
27
9
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7
10
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