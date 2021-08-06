Герои Олимпиады в Токио вернулись в Украину: фото встречи олимпийского чемпиона Беленюка

Украинские борцы греко-римского стиля вернулись на родину после выступления на Олимпиаде в Токио. В аэропорту их встречали родственники, друзья, болельщики и журналисты

Борцы вернулись в Украину из Токио / Фото: Сегодня|Спорт

На Играх в Токио украинские борцы завоевали две медали и были очень близки к третьей, но Ленур Темиров проиграл схватку за бронзу.

Наш знаменитый борец Жан Беленюк принес Украине первое и пока единственное золото Игр в Токио. На Олимпиаде-2016 в Рио он был серебряным призером.

А Парвиз Насибов на своих первых играх в карьере завоевал серебряную медаль. Ранее Насибов не поднимался выше восьмого места на чемпионате Европы-2019!

Сегодня герои Олимпиады в Токио вернулись в Украину. В аэропорту им устроили теплый прием.

Кстати, ранее мы писали что кремлевская пропагандистка увидела в гопаке Беленюка "москальскую присядку". Ольга Скабеева заявила, что украинский борец станцевал на Олимпиаде не гопак, а некую присядку, она также отметилась гомофобией и расизмом.