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Какой бой сорвался! Хижняку не дали побить украинца, переметнувшегося под флаг России

Олег Люлька Олег Люлька
5 августа, 10:20
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В поединке за "золото" боксерского турнира Олимпиады соперником нашего Александра Хижняка мог стать Глеб Бакши из РФ, но того не пустил в финал бразилец Эберт
Бразилец побил Бакши и не пустил его к Хижняку
Бразилец побил Бакши и не пустил его к Хижняку / Фото: Reuters

Украинский чемпион мира по боксу Александр Хижняк, с большим трудом одолевший филиппинца Эумира Марсьяля, получил соперника по финалу Игр в категории до 75 кг, который состоится 7 августа.

Александр Хижняк – в финале Игр
Александр Хижняк – в финале Игр / Фото: Reuters

Ожидалось, что за "золото" с Хижняком поспорит Глеб Бакши – уроженец Симферополя, который с 2010 по 2014 годы был членом различных сборных Украины, а затем переметнулся под российский флаг.

Однако в полуфинале олимпийского турнира в Токио Бакши раздельным решением судей (1:4) проиграл бразильцу Эберту да Консейсану Соузе, который взял у россиянина реванш за поражение на ЧМ-2019 в Екатеринбурге, где Бакши стал золотым призером, а Эберт – бронзовым. Основной состав сборной Украины, включая Хижняка, те соревнования бойкотировал.

В тренде

Таким образом в финале Игр-2020 Хижняк встретится с бразильцем Эбертом, а не с перебежчиком Бакши, которого ранее побеждал на Европейских играх-2017 в Минске и предолимпийском турнире в Париже.

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15
18
16
49
7
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