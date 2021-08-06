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Надежду Украины на медаль засудили: заявление тренера

Олег Люлька Олег Люлька
6 августа, 11:48
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Тренер сборной Украины по карате Антон Никулин дал понять, что Анита Серегина попала бы в призеры Олимпийских игр, если бы не ошибки судей в пользу ее соперниц
Анита Серегина без медали на Играх в Токио
Анита Серегина без медали на Играх в Токио / Фото: Reuters

Вслед за Анжеликой Терлюгой, взявшей накануне серебро Олимпиады, была близка к медали Игр-2020 и другая украинская каратистка – двукратная чемпионка Европы Анита Серегина.

Однако после удачного начала группового раунда Серегина уступила Гиане Фарук из Египта 1:2, а затем за 15 секунд до конца упустила победу над сербкой Йованой Прекович 4:6 и осталась за бортом полуфиналов.

Впрочем, по словам тренера сборной Украины по карате Антона Никулина, проиграть оба последних боя Аните Серегиной помогли судьи.

"По первым двум боям у нас вообще никаких вопросов нет. Вопросы есть по третьему бою с египтянкой, которой дали балл за удар мимо головы. Есть видеоповтор, но, к сожалению, мы не можем опротестовывать, видеоповтором можем только доказывать наши баллы. Уступили 1:2"

"Последний поединок вообще был курьезным, Серегина заслуживала победы над сербкой, заслуживала того, чтобы зацепиться за медаль. Но непонятные решения судей... Я учу спортсменов бороться против оппонентов, а как бороться против такой судейской несправедливости, они просто не знают", – приводит слова Антона Никулина Tribuna.com

Отметим, что на следующих Играх, в Париже-2024, карате в программе соревнований уже не будет. Аните Серегиной – 31 год.

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