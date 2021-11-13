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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

А как же любовь? Свитолина заключила брачный контракт с мужем

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 ноября, 13:24
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Лучшая теннисистка в истории Украины летом вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина рассказала, что в ее семье есть общий бюджет, но также у каждого есть деньги на личные покупки.

Недавно Свитолина показала своего зверя за 160 тысяч долларов. Бронзовая призерка Олимпийских игр купила себе шикарный внедорожник.

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"У нас есть брачный контракт. Наверное, в Украине это не сильно принято, потому что у нас не так много женщин, которые зарабатывают достаточно большие деньги. Когда ты зарабатываешь большие деньги, то нужен брачный контракт, особенно если у каждой стороны есть свои большие траты. Я прожила много лет в Европе, и для меня это уже норма", – сказала Свитолина в интервью на "Люкс FM".

Отметим, что в нынешнем сезоне Элина Свитолина заработала 1 миллион 296 тысяч долларов. Гаэль Монфис выиграл 975 тысяч.

Напомним, что в этом году Элина и Гаэль сыграли свадьбу в июле в Женеве. Гостями торжества стали многие знаменитости из мира шоу-бизнеса и спорта.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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Элина и Гаэль – в Эмиратах
Элина и Гаэль – в Эмиратах / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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