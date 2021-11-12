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Быть звездой тенниса – дорогое удовольствие. Какую зарплату имел тренер Свитолиной

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 ноября, 18:41
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, сколько зарабатывают тренеры в теннисе
Элина Свитолина объявила о расставании со своим тренером
Элина Свитолина объявила о расставании со своим тренером / Фото: Twitter

Несмотря на выигрыш Элиной Свитолиной бронзовой медали на Олимпиаде-2020, в целом сезон для украинки сложился неудачно. Как итог – спортсменка покинула ТОП-10 в рейтинге WTA.

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Неудачные выступления Элины Свитолиной в нынешнем сезоне привели к завершению сотрудничества с ее многолетним тренером Эндрю Беттлсом. О том, как произошло расставание с наставником и о том, сколько зарабатывают тренеры в теннисе, Элина рассказала в интервью Люкс ФМ.

"С Эндрю Беттлсом мы расстались в хороших отношениях. Как только мы сели обсуждать планы на следующий сезон, мы знали, что пришли уже к тупику и нужно что-то менять. Первой о завершении сотрудничества сказала я, это было непросто.

Я очень тщательно выбираю людей в свою команду. Сейчас я не спешу и подожду хорошую кандидатуру, которая подойдет мне, и с которой мы сможем достичь моих задач.

Сколько зарабатывают тренеры в теннисе? Все зависит от их уровня. Если ты не входить в топ-100, топ-150, то можешь нанять тренера за 3 тысячи евро в месяц. На тебе также и расходы за переезд, питание и проживание тренера.

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Если ты игрок топ-100, тогда зарплата у твоего тренера будет 6-7 тысяч евро. Есть процент и от призовых, но это уже обсуждается индивидуально с игроком, его агентом.

Если ты игрок топ-10, то будешь платить минимум 12 тысяч зарплаты наставнику плюс процентов по 10 от призовых с каждого соревнования.

Самые-самые топ-тренеры могут получать и по 20 тысяч, а у наставников, которые сами являются экс-игроками и выигрывали Шлемы, зарплата еще выше", – сказала Свитолина.

Отметим, что в нынешнем сезоне Элина Свитолина заработала 1 миллион 296 тысяч долларов. Из них только на зарплату тренеру необходимо отдать порядка 144 тысяч, плюс 129 тысяч – процент от призовых. И это не считая бытовых расходов на тренера.

Несмотря на неудачный год в плане карьеры, в личной жизни украинской теннисистки произошло приятное событие. В июле месяце, Элина и французский теннисист Гаэль Монфис сыграли свадьбу в Женеве.

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Еще одним бонусом для лучшей украинской теннисистки стало появление именной звезды в столице по соседству со звездами Шевченко, Бубки и других знаменитых спортсменов.

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