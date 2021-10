А с мужем посоветовалась? Свитолина рассталась с тренером после провального сезона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на своей странице в Twitter объявила о расставании с тренером Эндрю Беттлсом.

After 5 years and 11 titles together!! Andy and I both agreed it was the right time to move our separate ways. I am very thankful for all his hard work and endless support. I wish him only the best in his future career! pic.twitter.com/IPzSL1sS5S