В боях на Донбассе погиб американский футболист

Едва ли не каждый день приходят плохие новости из фронта в украинский спорт. Совсем недавно погиб президент Днепровской ассоциации велосипедистов и ассоциации экстремальных видов спорта Максим Семенов. Теперь стало известно, что погиб игрок в американский футбол Игорь Бойко.
Спортсмен всего четыре дня не дожил до своего 31-летия. Его убили во время выполнения боевого задания возле села Орехово Донецкой области, пишет сайт "Янголи спорту".
Игорь был игроком украинской лиги американского футбола, выступал за такие команды, как винницкие Волки и киевские Патриоты.
Ранее мы писали, что погиб на фронте Александр Онищук. Он выигрывал украинские и международные соревнования по стрельбе из лука, а с началом войны пошел защищать Украину.
Мы также сообщали, что на фронте погибли два чемпиона Украины по кикбоксингу. Назар Макаренко с начала полномасштабной войны пошел в тероборону, а Александр Фештрыга воевал еще за донецкий аэропорт.