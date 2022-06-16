Только так будем знать цену победы: на фронте погиб спортивный президент

Пока одни украинские спортсмены переходят на сторону врага, другие погибают за свою страну. В боях за Украину погиб президент Днепровской ассоциации велосипедистов и ассоциации экстремальных видов спорта Максим Семенов.

"Как бы ни было трудно ежедневно узнавать и говорить о потерях, но должны это делать. Ибо только так будем знать цену победы и понимать степень ответственности врага.

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Украинский спорт теряет лучших. Для этого вправе ставить условия международному сообществу. Главное – исключить россиян и белорусов из всех соревнований и изгнать их из всех международных спортивных учреждений.

Кажется, мир начал понемногу привыкать к войне, а некоторые и забывать о ней. Но не мы! Ведь для нас это не отвлеченное противостояние, а смерти конкретных людей – сыновей, братьев, мужчин, любящих родителей. Мы – спортсмены – не будем мириться с безразличием и продолжим говорить правду о войне. Говорить и действовать. Вплоть до бойкота соревнований, где спортсмены государств-агрессоров будут участвовать, даже под нейтральными флагами.

Это часть дани памяти Максиму Семенову и десяткам других украинских спортсменов, погибших на войне. А лучшим и величайшим памятником для них будет наша общая победа", – написала в Facebook знаменитая украинская спортсменка Ольга Саладуха.