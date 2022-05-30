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Российская орда разрушила уникальный велокомплекс в Лимане

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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МаленькийСреднийБольшой
30 мая, 15:52
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В результате обстрелов российской армии в Донецкой области уничтожен новый велокомплекс
Российские войска решили, что велокомплекс это "военный объект"
Российские войска решили, что велокомплекс это "военный объект"

Уникальный велокомплекс в Лимане со специализированной трассой BMX был сдан в эксплуатацию только в сентябре прошлого года. На велотрассе в Лимане планировалось проведение международных и всеукраинских соревнований.

Но пришедший с севера "русский мир" разрушил все планы мирной жизни. Об уничтоженном велокомплексе сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Велокомплекс со специализированной трассой BMX был единственным в своем роде на всю Украину. Мы его строили больше года в рамках президентской программы "Большое строительство" и открыли в сентябре прошлого года.

Теперь этот комплекс стал еще одной "военной целью" русской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами.

В пятиэтажном общежитии, имеющем тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовую и комнаты для проживания, выбиты окна и частично повреждена крыша.

На 2022 год мы планировали провести по меньшей мере два всеукраинских турнира и один международный. Эти планы уничтожила Российская Федерация", – сказал Кириленко.

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Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, во сколько обойдется восстановление уничтоженных рашистами спортивных объектов. По самым скромным подсчетам российские орки нанесли ущерб на 110 миллионов долларов.

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Вадим Гутцайт назвал сколько спортивных объектов пострадало от войны
Вадим Гутцайт назвал сколько спортивных объектов пострадало от войны / Фото: Коллаж: Сегодня

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