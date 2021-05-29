Не Лига чемпионов, а пародия: Тухель посмеялся над Гвардиолой перед финалом

Главный тренер Челси Томас Тухель подшутил над своим коллегой из Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой накануне финального матча Лиги чемпионов

Гвардиола не хочет смотреть на цирк от Тухеля

В субботу, 29 мая, в Порту будет сыгран последний матч еврокубкового сезона. Финал Лиги чемпионов. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Челси.

Накануне игры журналисты агентства Reuters засняли, как тренер Челси Томас Тухель эмоционально жестикулирует. Они предположили, что Тухель так пародирует наставника МанСити Хосепа Гвардиолу.

Тухель пародирует Гвардиолу перед финалом ЛЧ Видео: REUTERS

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Ранее мы рассказывали, как голкипер Манчестер Сити Эдерсон тренировался пробивать пенальти перед финалом Лиги чемпионов. 27-летний бразильский вратарь выполнил 11 ударов с точки и забил 10 раз.

Манчестер Сити и Челси в финалах еврокубков:

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Манчестер Сити впервые вышел в финал Лиги чемпионов и в целом дошел до финала еврокубка впервые с сезона 1969/70 годов, когда победил в Кубке Кубков.

Челси поборется за трофей Лиги чемпионов в третий раз в истории, предыдущая попытка в сезоне 2011/12 годов оказалась для них успешной.

Кроме этого, Челси дважды выигрывал Кубок УЕФА/Лигу Европы, последний раз в позапрошлом сезоне, также у лондонцев две победы в Кубке Кубков, а еще у них в коллекции есть Суперкубок УЕФА.